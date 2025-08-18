Ukraine-Gipfel Die glorreichen Sieben: Sie verhandeln mit Trump im Weißen Haus
Donald Trump bittet zum Ukraine-Gipfel nach Washington. Selenskyj kommt nicht allein. Team Europa und die unterschiedlichen Motive im Überblick.
Inhaltsverzeichnis
- Putins Ziele und die westliche Sicherheitsgarantie
- Friedrich Merz: Wie weit geht Deutschland?
- Emmanuel Macron: Frankreichs liebe Führungsrolle
- Keir Starmer: Zurück auf der europäischen Bühne
- Giorgia Meloni: Zwischen Trump und Europa
- Alexander Stubb: Der Golf-Buddy als finnischer Eisbrecher
- Ursula von der Leyen: Kiews kräftigste Unterstützerin
- Mark Rutte: Der Mann fürs Militärische
Am Montag berät US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus in Washington. Auch eine europäische Delegation reist an. Zu dieser gehören neben Bundeskanzler Friedrich Merz auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premier Keir Starmer, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni, der finnische Präsident Alexander Stubb sowie Nato-Chef Mark Rutte und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Es geht um viel. Nach dem Treffen von Trump mit Wladimir Putin in Alaska war am Wochenende bekannt geworden, was der russische Staatschef anstrebt: russische Kontrolle über den Donbass rund um die Industriestadt Donezk im Osten der Ukraine an der Grenze zu Russland. Im Gegenzug räumt die russische Armee kleinere Gebiete rund um Cherson und Saporischschja im Süden. Der Ukraine wird zwar der Beitritt zur Nato verwehrt, sie soll aber weitreichende Sicherheitsgarantien erhalten.
- Überblick: Alle Entwicklungen im Ukraine-Newsblog
- Land gegen Frieden: Worüber im Weißen Haus gesprochen wird
Ein Blick auf den Plan und die Gipfelteilnehmer aus Europa.
Putins Ziele und die westliche Sicherheitsgarantie
Offiziell hält sich Russlands Staatschef Wladimir Putin nach dem Treffen mit Donald Trump in Alaska bedeckt. Doch am Wochenende wurden seine Pläne publik. Demnach strebt Putin die volle Kontrolle der Kohle- und Industrieregion Donbass im Osten der Ukraine an. Im Gegenzug bietet er eine Waffenruhe und kleinere Gebietsabtretungen im Süden rund um Cherson und Saporischschja an.
Eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine ist für Putin weiter tabu. Schon im vergangenen Herbst brachten europäische Intellektuelle rund um Estlands Ex-Präsident Toomas Hendrik Ilves eine Sicherheitsgarantie ins Gespräch. Die Idee: In der Ukraine wird eine westliche Sicherheitstruppe engagiert. Sie dient nicht als Friedenstruppe. Die knapp tausend Kilometer lange Grenze zwischen der Ukraine und Russland lässt sich ohnehin nur schwer kontrollieren.
Die Sicherheitstruppe soll den Frieden durch ihre bloße Anwesenheit sichern. Demnach würde ein Angriff auf sie als Angriff auf alle Staaten verstanden, die an der internationalen Armee beteiligt sind. Details sind aber unklar.
Selenskyj betonte auf der Plattform X, dass die Garantien "wirklich sehr praktisch sein müssen, Schutz zu Lande, in der Luft und auf See bieten und unter Beteiligung Europas entwickelt werden müssen". Viele Fragen sind also noch offen.
Unklar blieb auch, ob die USA sich an der Truppe beteiligen. Trumps Sondergesandter Steve Witkoff sagte dem Sender CNN: "Wir konnten folgendes Zugeständnis erreichen: dass die Vereinigten Staaten einen Schutz ähnlich dem des Artikels 5 bieten können, was einer der wahren Gründe ist, warum die Ukraine in der Nato sein will." Zur Erklärung: Artikel 5 regelt die gegenseitige Beistandspflicht der Nato-Staaten im Falle eines Angriffs auf einen Mitgliedsstaat.
US-Außenminister Marco Rubio äußerte sich zurückhaltender. Russland müsse das mit der Sicherheitsgarantie "noch verstehen", so Rubio. Entscheidende Details zum Mandat der Truppe sind also noch offen. Auch unter Selenskyjs europäischen Verbündeten gibt es kleine Differenzen.
Friedrich Merz: Wie weit geht Deutschland?
Außenpolitisch zeigt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), was ihm innenpolitisch noch fehlt: Durchsetzungsstärke. Kaum hatte Trump in der vergangenen Woche sein Treffen mit Putin in Alaska angekündigt, trommelte Merz die europäischen Verbündeten der Ukraine zu einer Videorunde zusammen, gemeinsam wurde später mit Trump per Video beraten.
Merz' außenpolitisches Ansehen belegt ein Detail: Selenskyj nahm an der Videorunde mit Trump gemeinsam mit Merz im Kanzleramt in Berlin teil.
Der Kanzler hatte die deutsche Unterstützung für die Ukraine unmittelbar nach Amtsantritt im Mai mit einer gemeinsamen Reise der europäischen Kollegen Donald Tusk (Polen), Emmanuel Macron (Frankreich) und Keir Starmer (Großbritannien) unterstrichen.
Er griff aber auch zu einem politischen Kniff. Militärhilfe für die Ukraine erklärte Merz knapp für sicherheitsrelevant. Darüber werde "nicht öffentlich" berichtet. Die lästige Frage von Taurus-Lieferungen entzieht er so dem medialen Streit, auch innerhalb seiner schwarz-roten Koalition.
Zurückhaltend ist Merz aber in der Frage, ob sich deutsche Soldaten an einer Sicherheitstruppe einbringen. Hier gibt es noch Diskussionen – auch mit Blick auf den Koalitionspartner SPD.
Emmanuel Macron: Frankreichs liebe Führungsrolle
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat zu Jahresbeginn als erster westlicher Politiker Sicherheitstruppen für die Ukraine ins Gespräch gebracht. In Berlin reagierte der damalige Kanzler Olaf Scholz wenig begeistert.
Die Außenpolitik ist in Frankreich uneingeschränktes Reich des Präsidenten. Und so übernimmt Macron Frankreichs Lieblingsrolle: Führungsmacht. Gemeinsam mit dem britischen Premier Keir Starmer besiegelte er im Juli schon mal den Aufbau der Sicherheitstruppe. Von 40.000 Mann ist die Rede. Zwar fehlt ein Mandat und eine offizielle Aufgabe. Aber ein Hauptquartier ist schon eingerichtet: in Paris. Macron macht auf Tempo.
Keir Starmer: Zurück auf der europäischen Bühne
Gemeinsame Reise nach Kiew mit Emmanuel Macron, Donald Tusk und Friedrich Merz, gemeinsame Beratungen mit Berlin und Paris zur Lage im Iran. Dazu je einen Freundschaftsvertrag mit Frankreich und Deutschland. Ohne Zweifel: Großbritannien ist unter Premier Keir Starmer zurück im Kreis der europäischen Partner.
Der sozialdemokratische Regierungschef stoppte den isolationistischen Kurs seiner konservativen Vorgänger seit dem Brexit 2016. Selbst mit der EU wurden letzte strittige Fragen geregelt.
Für Europa ist die Rückkehr Großbritanniens wichtig: Die globale Sicht der britischen Sicherheitspolitik und die militärische Expertise werden im Kreis der EU seit dem Brexit schmerzlich vermisst.
Giorgia Meloni: Zwischen Trump und Europa
Giorgia Meloni genießt das Vertrauen von Donald Trump. Schließlich stehen sich beide als rechtskonservative Populisten auch politisch nahe. Im vergangenen Jahr gab es sogar eine transatlantische Ehrung. Die Lobrede hielt Elon Musk. Der musste später dementieren: "We're not dating" – Wir gehen nicht gemeinsam aus.
Musk hat Trumps Vertrauen verloren, Meloni ist geblieben. Wobei Italiens Regierungschefin immer wieder überrascht. Im Wahlkampf hatte sie noch mit einem Anti-EU-Kurs gepunktet. Im Amt zeigte sie sich aber ziemlich europafreundlich, wohl auch wegen der vielen Milliarden Euro aus dem Corona-Aufbaufonds der EU für ihr Land.
Auch in der Ukraine-Politik stützt Meloni den Kurs von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Beide verstehen sich prima.
In einer anderen Frage ist Meloni zurückhaltender: der Sicherheitsgarantie. Artikel 5 des Nato-Vertrags sehe den militärischen Beistand "nur als eine von mehreren Optionen", erklärte sie zuletzt. Im Kreis der europäischen Staaten stehen also noch einige Debatten über den Beistand für die Ukraine an. Dennoch wichtig: Italien ist unter Meloni in der Ukraine-Politik an Bord und nicht auf Konfrontationskurs wie Ungarns Premier Viktor Orbán.
Alexander Stubb: Der Golf-Buddy als finnischer Eisbrecher
Der finnische Christdemokrat Alexander Stubb war nach seiner Zeit als Finanzminister und Regierungschef eigentlich schon weg aus der Politik. Dann überfielen Wladimir Putins Truppen die Ukraine und Stubb war mit seiner harten Linie gefragt. So stieg er im vergangenen Jahr zum Präsidenten des Landes auf.
Stubbs wichtigstes Plus sind nicht fünf Sprachen, die er perfekt beherrscht. Sondern seine Leidenschaft fürs Golfspiel. Beinahe wäre er Golfprofi geworden. So zog Stubb im Frühjahr auch gemeinsam mit Trump über den Rasen. Seither genießt er das Ohr des Präsidenten.
Das ist wichtig für die EU. Und für die Ukraine. Denn Stubb propagiert auch eine andere Idee: Land gegen Frieden. Sein Beispiel bezieht er aus der finnischen Geschichte. Nach der finnischen Unabhängigkeit vom Zarenreich 1917 musste sein Land 1920 und 1940 zwei Kriege gegen große Nachbarn führen. Finnlands Kurs zu einem Frieden: Das Land gab zehn Prozent seines Territoriums ab und erhielt im Gegenzug Demokratie und Frieden. Einen Weg, den Stubb auch der Ukraine empfiehlt.
Stubb ist der finnische Eisbrecher bei den Verhandlungen in Washington.
Ursula von der Leyen: Kiews kräftigste Unterstützerin
Seit 2019 steht Ursula von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission. Zuletzt nicht mehr ganz unumstritten. Das liegt zum einen an der neuen Nähe, die ihre christdemokratische Fraktion im Europaparlament unter Führung des CSU-Politikers Manfred Weber zu den erstarkten Rechtsaußenkräften im Straßburger Plenum sucht. Zum anderen aber auch an Donald Trump. Der US-Präsident rühmte von der Leyen zuerst als "toughe Frau", um ihr dann im Juli bei einem Gipfel einen harten Zoll-Deal aufzudrücken. Die Kritik in den EU-Staaten und der europäischen Wirtschaft war nicht zu überhören.
Für die Ukraine ist von der Leyen aber unersetzbar wichtig. Die Kommissionschefin zählt den eifrigsten Unterstützern des Landes. Allein für die Finanzierung von Klinikpersonal und Lehrkräften stellt die EU rund 1,5 Milliarden Euro bereit – pro Monat. Zum anderen ebnete von der Leyen der Ukraine in Rekord-Tempo den Weg zum Beitrittskandidaten der EU. Wichtig auch für die künftige Sicherheitsarchitektur des Landes.
Ohne Zweifel: Von der Leyen ist die wichtigste Anwältin der Ukraine.
Mark Rutte: Der Mann fürs Militärische
Mark Rutte und Donald Trump verstehen sich prächtig. Das war schon in Trumps erster Amtszeit als US-Präsident so. Damals amtierte Rutte noch als niederländischer Regierungschef. Seit dem vergangenen Jahr führt er die Nato als Generalsekretär und hielt die USA beim Gipfel der Allianz im Juni in Den Haag an Bord.
Ruttes Formel lautete: Fünf gegen fünf. Die Nato-Staaten steigern ihren jährlichen Verteidigungsetat auf fünf Prozent ihrer Wirtschaftskraft, im Gegensatz bekennt sich Trump zur Beistandsverpflichtung nach Artikel 5 des Nato-Vertrags.
Ein sehr niederländischer Kompromiss. Denn Rutte schlüsselte die heftig klingenden fünf Prozent für Verteidigung im Kleingedruckten auf: 3,5 Prozent fließen ins Kernmilitär (auch für Waffenkäufe in den USA, wichtig für Trump), 1,5 Prozent gehen in die Infrastruktur (wichtig für europäische Verbündete und die Kritiker hoher Verteidigungsausgaben).
Rutte konnte den Gipfel in Den Haag dennoch nicht als uneingeschränkten Erfolg verbuchen. Trump machte einen internen Chatverlauf zwischen ihm und Rutte öffentlich. Für den Niederländer klang das wenig schmeichelhaft. Seine Worte klangen sehr nach Anbiederung. Dabei passte es ins Bild, dass er ihn bei dem Gipfel vor laufenden Kameras als "Daddy" bezeichnete.
Für alle anderen aus dem Team Europa beim Ukraine-Gipfel in Washington hält Ruttes Erfahrung dennoch eine lehrreiche Warnung parat. Es wie beim Spiel mit dem Feuer: Man sollte Trump nicht zu nahe kommen. Verbrennungsgefahr.
- ft.com: Zelenskyy and allies to press Trump on security guarantees (Englisch, Bezahlschranke)
- whitehouse.gov: Sunday Shows: President Trump’s Pursuit of Peace (Englisch)
- elysee.fr: Déclaration du 37e Sommet franco-britannique (Französisch)
- bundesregierung.de: Gemeinsam für Freiheit, Sicherheit und Wohlstand
- euractiv.com: US offers NATO-like security assurances to Ukraine (Englisch)
- wsj.com: How Finland’s Golf-Loving President Got Trump to Hear Him Out on Russia (Englisch, Bezahlschranke)
- nrc.nl: Commissievoorzitter Von der Leyen, NAVO-baas Rutte en regeringsleiders Merz, Macron en Stubb gaan met Zelensky mee naar Trump (Niederländisch)