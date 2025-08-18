Alexander Stubb: Der Golf-Buddy als finnischer Eisbrecher

Der finnische Christdemokrat Alexander Stubb war nach seiner Zeit als Finanzminister und Regierungschef eigentlich schon weg aus der Politik. Dann überfielen Wladimir Putins Truppen die Ukraine und Stubb war mit seiner harten Linie gefragt. So stieg er im vergangenen Jahr zum Präsidenten des Landes auf.

Stubbs wichtigstes Plus sind nicht fünf Sprachen, die er perfekt beherrscht. Sondern seine Leidenschaft fürs Golfspiel. Beinahe wäre er Golfprofi geworden. So zog Stubb im Frühjahr auch gemeinsam mit Trump über den Rasen. Seither genießt er das Ohr des Präsidenten.

Das ist wichtig für die EU. Und für die Ukraine. Denn Stubb propagiert auch eine andere Idee: Land gegen Frieden. Sein Beispiel bezieht er aus der finnischen Geschichte. Nach der finnischen Unabhängigkeit vom Zarenreich 1917 musste sein Land 1920 und 1940 zwei Kriege gegen große Nachbarn führen. Finnlands Kurs zu einem Frieden: Das Land gab zehn Prozent seines Territoriums ab und erhielt im Gegenzug Demokratie und Frieden. Einen Weg, den Stubb auch der Ukraine empfiehlt.

Stubb ist der finnische Eisbrecher bei den Verhandlungen in Washington.

Ursula von der Leyen: Kiews kräftigste Unterstützerin

Seit 2019 steht Ursula von der Leyen an der Spitze der EU-Kommission. Zuletzt nicht mehr ganz unumstritten. Das liegt zum einen an der neuen Nähe, die ihre christdemokratische Fraktion im Europaparlament unter Führung des CSU-Politikers Manfred Weber zu den erstarkten Rechtsaußenkräften im Straßburger Plenum sucht. Zum anderen aber auch an Donald Trump. Der US-Präsident rühmte von der Leyen zuerst als "toughe Frau", um ihr dann im Juli bei einem Gipfel einen harten Zoll-Deal aufzudrücken. Die Kritik in den EU-Staaten und der europäischen Wirtschaft war nicht zu überhören.