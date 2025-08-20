t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandEuropäische Union

Ex-EU-Kommissar Reynders: Vorwürfe gegen ING-Bank nach Geldwäscheverdacht

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBeamtin kommt 15 Jahre nicht zur Arbeit
TextFremdenführerin stirbt im Kolosseum
TextMassenentlassungen bei Porsche-Tochter
TextLotto-Rekordgewinn: Gewinner gesucht
TextTV-Star begeistert mit 92 im Badeanzug

Er sollte Korruption bekämpfen
700.000 Euro Bargeld: Neue Vorwürfe gegen Ex-EU-Kommissar

Von t-online
20.08.2025 - 16:30 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0763491738Vergrößern des Bildes
Didier Reynders kontrollierte in Brüssel als EU-Kommissar auch den Kampf gegen Korruption. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Ricardo Rubio/imago)
News folgen

Der frühere EU-Kommissar Didier Reynders muss sich wegen Verdachts auf Geldwäsche verantworten. Jetzt gerät eine Großbank ins Visier der Ermittler.

Bis 1. Dezember vergangenen Jahres war Didier Reynders EU-Kommissar. Das Aufgabengebiet des belgischen Politikers: Justiz, Rechtsstaat und Korruptionsbekämpfung. Doch kaum war Reynders im Vorjahr aus dem Amt, eröffnete die belgische Justiz ein Verfahren. Der Vorwurf gegen den früheren EU-Mann: Verdacht auf Geldwäsche.

Loading...

Jetzt gerät auch die belgische Tochter der Großbank ING ins Visier der Fahnder. Nach Recherchen der Zeitung "Le Soir" zahlte Reynders zwischen 2008 und 2018 rund 700.000 Euro in bar auf sein ING-Konto ein. Erst 2018 hakte die Bank wegen der Herkunft der Geldmittel nach, die zuständigen belgischen Behörden wurden erst 2023 über die hohen Bargeldeinzahlungen informiert. Das widerspricht den belgischen Vorgaben. Mehrere hochrangige ING-Mitarbeiter wurden deshalb jetzt von den Fahndern vernommen.

Betrugsmasche mit Lotto-Scheinen

Reynders war von 2019 bis 2024 EU-Kommissar. Davor amtierte der liberale Politiker in Belgien unter anderem als Finanz- und als Außenminister. Vorwürfe gab es schon damals. So berichteten belgische Medien über unsaubere Geschäfte rund um den Bau der belgischen Botschaft im Kongo. Auch über Geldwäschepraktiken rund um Kunsthandel gab es Gerüchte. Dennoch schlug die belgische Regierung Reynders für den Top-Job in Brüssel vor.

Nachdem die ING in Belgien auf Reynders aufmerksam geworden war, wechselte dieser seine Strategie und spielte im großen Stil Lotto. Gewinne wanderten auf sein Konto. Wegen der regelmäßig hohen Glücksspieleinsätze geriet Reynders schließlich ins Visier der Fahnder.

Verwendete Quellen
  • lesoir.be: ING Belgique sous enquête pour " trafic d’influence " en lien avec l’affaire Reynders (Französisch, Bezahlschranke)
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BelgienBrüsselEULotto
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom