Die Nato überdenkt ihre Drohnen-Abwehr. Hilfe kommt aus der Ukraine. Der Sprit für die neue Flamingo-Rakete kommt bald aus einem EU-Land. Produziert von einer ukrainischen Firma.

Litauens Vize-Verteidigungsminister Karolis Aleksa räumte das Versäumnis offen ein. "Zu teuer", sagte Aleksa der "Financial Times". Es ging um Kosten und Nutzen der Nato-Reaktion auf das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum in der Vorwoche. Niederländische Kampfjets vom Typ F-35 stiegen auf, um die Drohnen abzufangen. Bilanz: Von 19 Drohnen wurden nur 4 abgeschossen. Eine magere Bilanz. Auch die finanziellen Aufwendungen standen in keinem Verhältnis: Während die russischen Drohnen ein paar zehntausend Dollar kosteten, kommt eine eingesetzte Amraam-Rakete der Nato auf einen Wert von 1,5 Millionen Dollar.

Nun denkt die Nato offenbar um. Die Luftraumüberwachung an der östlichen Flanke wurde gestärkt, auch acht Eurofighter der Bundeswehr wurden verlegt. Zudem kündigte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in der Vorwoche das Programm Qualitative Military Edge an. "Das Programm wird Investitionen in die Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte unterstützen", so von der Leyen. Zugleich will die EU vom ukrainischen Know-how profitieren. "Wir müssen den Appellen unserer baltischen Freunde nachkommen und den Drohnenwall errichten", so die Kommissionschefin.

Finnland und Litauen prüfen Kiews Strategie

Markku Viitasaari, finnischer Brigadegeneral und Direktor der Nationalen Verteidigungseinheit des Nato-Staats, beschrieb die Lage so: "Das gesamte Konzept des Drohnenkriegs hat die Natur moderner bewaffneter Konflikte verändert", sagte er der "Financial Times". Nun will die EU gegenhalten.

Vorbild ist ein neues ukrainisches System. Weil die russischen Drohnen vom Typ Shahed zu tief fliegen, um vom Radar ausreichend erfasst zu werden, hat die ukrainische Armee ein Ortungssystem entwickelt, das die gegnerischen Drohnen anhand ihres Fluglärms aufspürt. Mobile Einsatzteams, teils auf Motorrädern, machen sich dann auf den Weg, um die Fluggeräte teils mit Maschinengewehren abzuschießen.

Litauen folgte bereits ukrainischen Beispiel, mobile Kampfteams einzusetzen, um Drohnen abzuschießen, die vom akustischen Ortungssystem erkannt wurden, so Vize-Verteidigungsminister Aleksa.