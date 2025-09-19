t-online - Nachrichten für Deutschland
Nato-Ostflanke: Russische Kampfjets dringen in Estlands Luftraum ein

Neuer Zwischenfall an Nato-Ostflanke
Russische Jets dringen in Estlands Luftraum ein

Von reuters
19.09.2025 - 17:18 UhrLesedauer: 2 Min.
Russischer Jet vom Typ MiG-31 mit einer "Kinschal" (Archivbild): Erneut soll es massive Luftangriffe auf die Ukraine geben.Vergrößern des Bildes
Ein russischer Jet vom Typ MiG-31 (Archivbild): Über Estland wurden sie von italienischen Fliegern abgefangen. (Quelle: AP/Uncredited/dpa)
News folgen

Estland meldet die Verletzung seines Luftraums durch russische Kampfflieger. Nicht der erste Zwischenfall in diesem Jahr.

Drei russische MiG-31-Kampfjets sind nach Angaben der estnischen Regierung am Freitag in den Luftraum des baltischen Landes und Nato-Mitglieds eingedrungen. Die drei Maschinen seien zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum gewesen, sagte Außenminister Margus Tsahkna. Estland habe bei dem ranghöchsten russischen Diplomaten im Land Protest eingelegt. Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen an der Ostflanke der Nato.

Russland habe den estnischen Luftraum in diesem Jahr bereits viermal verletzt, was an sich schon inakzeptabel sei, sagte Tsahkna. Der jetzige Vorfall sei jedoch wegen der drei Kampfjets besonders schwerwiegend. Er ereignet sich rund eine Woche, nachdem in der Nacht vom 9. auf den 10. September mehr als 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen waren.

Nato-Jets schossen daraufhin einige von ihnen ab. Westliche Vertreter hatten erklärt, Russland teste damit die Bereitschaft und Entschlossenheit des Bündnisses.

Bundeswehr verlegt Eurofighter

"Auf Russlands zunehmende Erprobung der Grenzen und seine Aggressivität muss mit einer raschen Verschärfung des politischen und wirtschaftlichen Drucks reagiert werden", forderte der Minister. Estland, das die Ukraine entschieden unterstützt, hatte bereits im Mai mitgeteilt, dass Moskau kurzzeitig einen Kampfjet in den Nato-Luftraum über der Ostsee geschickt hatte. Dies geschah bei dem Versuch, einen Tanker auf dem Weg nach Russland zu stoppen, der vermutlich Teil einer "Schattenflotte" zur Umgehung westlicher Sanktionen war.

Erst in der Vorwoche waren russische Drohnen über dem Nato-Land Polen abgefangen worden. Die Nato verstärkte daraufhin ihre Luftraumüberwachung an der Ostflanke. Auch acht Eurofighter der Bundesluftwaffe wurden nach Osten verlegt.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Themen
Eurofighter Nato Russland Ukraine
