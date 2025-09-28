Unruhe vor Niederlande-Wahl Diese Frau macht von Rechtsaußen mobil

28.09.2025

Els Noort alias Els Rechts (Archivbild): Die Trump-Anhängerin mobilisiert in den Niederlanden verschiedene Rechtsaußen-Gruppen. (Quelle: IMAGO/Josh Walet/imago)

Vor den Wahlen im Oktober eint die niederländische Aktivistin Els Rechts Rechtsextreme von der Anti-Corona-Szene bis zu Hooligans. Der Geheimdienst ist besorgt.

Sicherheitsexperten in den Niederlanden sind alarmiert. "In verschiedenen Chatgruppen konnten wir sehen, wie die Sprache extremer wurde. Gesagt wurden Dinge wie: 'Wir werden diese linken Ratten zerschlagen, Heil Hitler.' – 'Wir werden beenden, was Hitler begonnen hat.'", sagte Jelle Postma dem Sender NOS. Der ehemalige Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes AIVD leitet die Stiftung Prosperity for Justice, die sich mit rechtsextremer Gewalt in den Niederlanden befasst. Sein Fazit vor der Wahl am 29. Oktober: "Es gibt die reelle Chance, dass Einzelne in diesen Gruppen sich schnell radikalisieren."

Eine Vorahnung davon erlebten die Niederlande am vergangenen Wochenende. Hunderte Rechtsextreme forderten in Den Haag eine Verschärfung des Asylrechts. Aufgerufen zur Kundgebung hatte die Aktivistin Els Rechts. Um die Hüfte trug sie eine Banderole in den Farben Orange, Weiß, Blau. Die sogenannte Prinsesvlag – Prinzenflagge – steht für den niederländischen Aufstand gegen die Habsburger im 16. Jahrhundert, aber auch für die Partei der niederländischen Nationalsozialisten NSB in den 1930er-Jahren. Die Gewalt in Den Haag eskalierte. Polizeiautos fingen Feuer, ein Büro der linksliberalen Partei D66 wurde verwüstet.

Wer ist die Frau, die vor den Wahlen im Oktober selbst der Verfassungsschutz in den Niederlanden fürchtet?

Els Rechts: Ihre Vorbilder sind Wilders und Trump

Els Rechts heißt eigentlich Els Noort. Die 26-Jährige gibt wenig über sich preis und ist vor allem in sozialen Medien aktiv. Dort lässt sie wissen, sie "dankt Gott dafür, rechts zu sein" und nennt als politische Vorbilder Geert Wilders und US-Präsident Donald Trump.

Die Aktivistin hatte zur Demo in Den Haag aufgerufen. Nach den Ausschreitungen gab sie sich unschuldig und schrieb auf der Plattform X: "Ich wollte eine friedliche Demo." Zugleich beschwichtigte sie: "Geert Wilders hat damit nichts zu tun." Doch nannte sich Els Rechts zuvor in den sozialen Medien Els PVV, nach der Partei des Rechtspopulisten Wilders. Sie sei parteilich nicht gebunden, gab sie zu Protokoll.