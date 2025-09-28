t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandEuropäische Union

Niederlande: Els Rechts eint gewaltbereite Hooligans und Rechtsextreme

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextUnfall im Zirkus – Artistin tot
TextFischfeinkosthändler ist insolvent
TextUmfrage: Unzufriedenheit mit Merz wächst
TextPolizei schließt Oktoberfest kurzzeitig
TextSchwere Angriffswelle auf die Ukraine

Unruhe vor Niederlande-Wahl
Diese Frau macht von Rechtsaußen mobil

Von t-online, pri
28.09.2025 - 06:32 UhrLesedauer: 4 Min.
imago images 0834528829Vergrößern des Bildes
Els Noort alias Els Rechts (Archivbild): Die Trump-Anhängerin mobilisiert in den Niederlanden verschiedene Rechtsaußen-Gruppen. (Quelle: IMAGO/Josh Walet/imago)
News folgen

Vor den Wahlen im Oktober eint die niederländische Aktivistin Els Rechts Rechtsextreme von der Anti-Corona-Szene bis zu Hooligans. Der Geheimdienst ist besorgt.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsexperten in den Niederlanden sind alarmiert. "In verschiedenen Chatgruppen konnten wir sehen, wie die Sprache extremer wurde. Gesagt wurden Dinge wie: 'Wir werden diese linken Ratten zerschlagen, Heil Hitler.' – 'Wir werden beenden, was Hitler begonnen hat.'", sagte Jelle Postma dem Sender NOS. Der ehemalige Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes AIVD leitet die Stiftung Prosperity for Justice, die sich mit rechtsextremer Gewalt in den Niederlanden befasst. Sein Fazit vor der Wahl am 29. Oktober: "Es gibt die reelle Chance, dass Einzelne in diesen Gruppen sich schnell radikalisieren."

Loading...

Eine Vorahnung davon erlebten die Niederlande am vergangenen Wochenende. Hunderte Rechtsextreme forderten in Den Haag eine Verschärfung des Asylrechts. Aufgerufen zur Kundgebung hatte die Aktivistin Els Rechts. Um die Hüfte trug sie eine Banderole in den Farben Orange, Weiß, Blau. Die sogenannte Prinsesvlag – Prinzenflagge – steht für den niederländischen Aufstand gegen die Habsburger im 16. Jahrhundert, aber auch für die Partei der niederländischen Nationalsozialisten NSB in den 1930er-Jahren. Die Gewalt in Den Haag eskalierte. Polizeiautos fingen Feuer, ein Büro der linksliberalen Partei D66 wurde verwüstet.

Wer ist die Frau, die vor den Wahlen im Oktober selbst der Verfassungsschutz in den Niederlanden fürchtet?

Els Rechts: Ihre Vorbilder sind Wilders und Trump

imago images 0834533162Vergrößern des Bildes
Els Rechts mobilisiert in den sozialen Medien und bei einer Demo in Den Haag. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Josh Walet/imago)

Els Rechts heißt eigentlich Els Noort. Die 26-Jährige gibt wenig über sich preis und ist vor allem in sozialen Medien aktiv. Dort lässt sie wissen, sie "dankt Gott dafür, rechts zu sein" und nennt als politische Vorbilder Geert Wilders und US-Präsident Donald Trump.

Die Aktivistin hatte zur Demo in Den Haag aufgerufen. Nach den Ausschreitungen gab sie sich unschuldig und schrieb auf der Plattform X: "Ich wollte eine friedliche Demo." Zugleich beschwichtigte sie: "Geert Wilders hat damit nichts zu tun." Doch nannte sich Els Rechts zuvor in den sozialen Medien Els PVV, nach der Partei des Rechtspopulisten Wilders. Sie sei parteilich nicht gebunden, gab sie zu Protokoll.

Doch wurde sie laut "NRC Handelsblad" im Parlament von einem PVV-Abgeordneten empfangen. Auch Wilders habe sie mehrfach getroffen, berichtete die Zeitung. Die Erklärung der rechten Aktivistin war denkbar einfach: "Ich wollte eine friedliche Demo. Nicht geglückt, auch durch die Aktionen eurer Antifa", schrieb sie auf X. Die politische Stimmung in den Niederlanden vor den vorgezogenen Neuwahlen spitzt sich zu.

Meistgelesen

Die Szene: Hooligans und Corona-Leugner

imago images 0834555389Vergrößern des Bildes
Hooligans beim rechten Aufmarsch in Den Haag voriges Wochenende: Die Fan-Rivalitäten ruhten für einen Nachmittag. (Quelle: IMAGO/James Petermeier/imago)

Schon während der Corona-Proteste machte die Koalition der extremen Rechten in den Niederlanden mobil. Ebenso bei den gewaltsamen Ausschreitungen gegen stärkere Klimaauflagen für die Landwirtschaft vor drei Jahren. "Defend Nederland" oder "Defend Holland" war damals auf vielen schwarzen T-Shirts zu sehen. So wie zuletzt bei der Demo in Den Haag. Ein schwarzer Block von Rechtsaußen mit Verbindungen in die niederländische Reichsbürgerszene marschierte dort auf.

Parallel waren Hooligans verschiedener Fußballvereine gekommen. Über Klubgrenzen hinaus gab es Aufrufe, Fanstreitereien ruhen zu lassen. "Club rivaliteit aan de kant, Red Nederland" war dort zu lesen. Frei übersetzt etwa: "Klubrivalitäten an die Bande, rettet die Niederlande." Ein Sprecher des Verfassungsschutzes AIVD hatte in der Zeitung "NRC Handelsblad" schon vor drei Jahren gewarnt: "Wenn die extreme Rechte und Hooligans enger zusammenarbeiten, wird es massiver und möglicherweise gewalttätiger."

Geheimdienste: Sorgenvolle Analyse

imago images 0834748200Vergrößern des Bildes
Der rechte Aufmarsch in Den Haag eskalierte: Die niederländischen Sicherheitsbehörden warnen vor einer Explosion der Gewalt. (Quelle: IMAGO/Joey Bremer/imago)

Die Sicherheitsbehörden in den Niederlanden sind besorgt. Nach dem Vorbild des britischen Ex-Hooligans Tommy Robinson, der Anfang September in London mehr als 100.000 Menschen auf die Straße brachte, beobachten sie auch in den Niederlanden eine gefährliche Annäherung der Anti-Corona-Szene, der Anhängerschaft von Verschwörungstheorien und gewaltbereiten Fußballfans.

Von einer "breiteren anti-institutionellen Bewegung" schrieb der Inlandsgeheimdienst AIVD im Jahresbericht 2024 und hielt fest: "Die anhaltende Krise radikalisierter Verschwörungstheoretiker und ihre ständigen Fantasien von einer gewaltsamen Konfrontation mit 'der Elite' können den Weg zur Gewalt ebnen."

Debatte: Blick auf die Wahl im Oktober

Geert WildersVergrößern des Bildes
Rechtspopulist Geert Wilders (Archivbild): Els Rechts gehört zu seinen Anhängern. (Quelle: Peter Dejong/AP/dpa/dpa-bilder)
Loading...
Loading...
Mehr aus dem Ressort

Die Ausschreitungen in den Niederlanden erfolgten kurz vor den Parlamentswahlen am 29. Oktober. "Es braucht Politiker, die die Brücke schlagen", sagte D66-Chef Rob Jetten, als er das bei der Demo zerstörte Büro seiner Partei in Den Haag besuchte. Der rot-grüne Spitzenkandidat Frans Timmermans erklärte: "Das ist die Folge von Hetze und Hass." Beide blickten dabei auf Rechtspopulist Geert Wilders. Der lehnte jede Verantwortung ab.

Zum Wochenausgang diskutierte das Parlament in Den Haag in einer Sondersitzung über die Vorgänge. Wilders gab sich unschuldig. Erst in der Vorwoche hatte er im Parlament einen Antrag durchgebracht, die antifaschistische Bewegung Antifa auf die Terrorliste zu setzen. Überraschend hatte auch die rechtsliberale Partei VVD von Ex-Premier Mark Rutte der Initiative zugestimmt, die bis zum Scheitern der Regierung mit Wilders koaliert hatte. Und so verwies Jetten auf "die Zentrumsparteien, die Wilders an die Macht gebracht haben".

Jelle Postma von der Stiftung "Prosperity for Justice" warnte im Sender NOS: "Rechtsextremisten fantasieren zunehmend offen über Anschläge und Schädigungen anderer, ohne groß darauf zu achten, wer mitliest."

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Den HaagDonald TrumpNiederlandeTrump und Putin treffen sich in Alaska
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom