t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandEuropäische Union

Vatikan: Papst lobt Arbeit von Exorzisten

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
Text20-Jährige vergewaltigt: Polizei zeigt Bild
TextObszöne Geste: Strafe für Trainer steht
TextNeunjährige vermisst: Retter finden Leiche
VideoWiesn: Palina Rojinski löst Staunen aus
TextPolen öffnet Grenze zu Nachbarland

Existenz des Bösen
Papst lobt die Arbeit von Exorzisten

Von dpa
23.09.2025 - 16:43 UhrLesedauer: 2 Min.
Papst Leo XIV. - AudienzVergrößern des Bildes
Papst Leo XIV. auf dem Petersplatz. (Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa/dpa-bilder)
News folgen

Papst Leo lobt die Arbeit von Exorzisten. Opferverbände sehen die Praxis der katholischen Kirche hingegen kritisch.

Papst Leo XIV. hat die Arbeit von Priestern gewürdigt, die Exorzismus betreiben – ein Ritual der katholischen Kirche, um Menschen von angeblich bösen Geistern und Dämonen zu befreien. In einer Grußbotschaft für die Jahrestagung der Internationalen Vereinigung der Exorzisten (AIE) ist von einem "heiklen und äußerst notwendigen Dienst der Befreiung vom Bösen" die Rede. An dem Treffen in der Nähe von Rom nahmen etwa 300 Geistliche teil.

Loading...

Weiter heißt es laut einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Ansa in der Grußbotschaft, vom Bösen besessene Gläubige müssten durch Gebete und die Anrufung Christi unterstützt werden. Damit könne Gott dann "durch das Sakrament des Exorzismus den Sieg über Satan gewähren". Die Exorzisten-Vereinigung mit Mitgliedern in etwa 30 Ländern wurde vom Vatikan vor einigen Jahren offiziell anerkannt. Sie bildet auch sogenannte Exorzisten aus.

Auch Franziskus forderte Kampf gegen "Satan"

Leo steht seit Mai als erster US-Amerikaner an der Spitze von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken. In den ersten Monaten äußerte er sich nur selten abseits von Predigten in der Öffentlichkeit, sodass noch nicht klar ist, welchen kirchenpolitischen Kurs er verfolgt. Auch Vorgänger Papst Franziskus hatte mehrfach erklärt, es sei notwendig, den "Satan" und "Dämonen" zu bekämpfen.

In manchen katholisch geprägten Ländern ist Exorzismus immer noch gang und gäbe. Die Kirche versteht darunter eine Bitte an Gott, den Menschen von der Macht des Bösen zu befreien. Zum Exorzismus gehören auch das Besprengen mit Weihwasser und Handauflegen. Kritiker sagen, dass Betroffene eigentlich medizinisch-psychologische Hilfe bräuchten.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Katholische KirchePapst FranziskusPapst Leo XIV.RomVatikan
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom