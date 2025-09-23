"Können ruhig murren" Streit um FCAS: Dassault-Chef wettert gegen Deutschland

Von afp , reuters , t-online 23.09.2025 - 18:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Modell des FCAS auf der Flugshow in Paris-Le Bourget: Das Rüstungsprojekt führt zu Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland. (Archivbild) (Quelle: Benoit Tessier/POOL Reuters/AP/dpa/dpa-bilder)

Eigentlich sollte der Kampfjet FCAS zum deutsch-französischen Vorzeigevorhaben werden. Nun rumst es gewaltig zwischen den beteiligten Partnern.

Im Streit um die Entwicklung des künftigen deutsch-französischen Kampfjets FCAS teilt die französische Seite jetzt gegen Deutschland aus. "Wenn sie es allein machen wollen, sollen sie es doch tun", sagte der Chef des französischen Rüstungsunternehmens Dassault Aviation, Eric Trappier, am Dienstag. Er zielte damit auf das deutsche Unternehmen Airbus ab, mit dem es seit langem Spannungen bei dem gemeinsamen Rüstungsvorhaben gibt.

Dassault-Chef: "Die Deutschen können ruhig murren"

"Die Deutschen können ruhig murren. Wir wissen hier, wie es geht", sagte Trappier mit Blick auf anhaltende Meinungsverschiedenheiten. Auf die Frage, ob Dassault einen Kampfjet der neuen Generation auch ganz allein bauen könnte, sagte er: "Die Antwort lautet Ja."

Dassault-Chef weiter offen für deutsche Beteiligung

Der FCAS-Jet sollte eigentlich zum deutsch-französischen Vorzeigeprojekt werden. Doch es knirscht gewaltig. Airbus und Dassault sind Wettbewerber im Bereich der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanzler Friedrich Merz konnten den Streit nicht schlichten. Sie beauftragten ihre Verteidigungsminister, die Probleme bis zum Jahresende zu beheben. "Es gibt keinen Plan B", hieß es dazu kürzlich aus dem französischen Präsidialamt.

Doch macht das Pariser Unternehmen Dassault jetzt mobil. "Wir wissen von A bis Z, wie man das macht. Das stellen wir seit 70 Jahren unter Beweis. Wir haben die Kompetenzen", betonte Trappier. Dabei bleibe er offen für Kooperationen, "auch mit den Deutschen", fügte er hinzu. Trappier hatte bereits mehrfach eine bedeutendere Rolle für sein Unternehmen bei dem Projekt gefordert. "Notwendig ist ein Anführer, ein Architekt", fordert er. Dabei gehe es auch darum, über die Zulieferer entscheiden zu können.