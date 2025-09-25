Vorschlag für Ortsverbände CSU-Frauen dringen auf Quote auch an Basis

Von dpa 25.09.2025 - 15:56 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf bei einer Pressekonferenz (Archivbild): Die CSU-Politikerin wünscht sich mehr Frauen an der Spitze von Kommunen und Landkreisen. (Quelle: Sven Simon/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In der CSU gibt es bereits eine Frauenquote. Nun will Bayerns Sozialministerin Scharf das Projekt auch an der Basis verankern. Widerstand ist programmiert.

Die Frauen-Union der CSU will sich für eine Frauenquote auch in lokalen Gremien der Partei einsetzen. "Es muss sich im Hinblick auf die Präsenz von Frauen in den Gremien und Parlamenten noch viel mehr bewegen", sagte Ulrike Scharf, Sozialministerin und Vorsitzende der Frauen-Union in Bayern (FU), dem "Spiegel". "Deshalb werden wir als Frauen-Union in der CSU eine Frauenquote auf allen Ebenen fordern."

Loading...

In der CSU gibt es bereits eine Quote von 40 Prozent für Vorstände auf Landes- und Bezirksebene, gegen den Widerstand der Basis. Der Beschluss gilt jedoch nicht für Kreis- und Ortsvorstände. "Wir brauchen die Quote dringend auch auf der kommunalen Ebene, denn da wird die Politik für die Menschen vor Ort am allermeisten spürbar", so Scharf.

Widerstand an der Basis

Die FU könnte auf ihrer Landesversammlung Ende September in Bad Windsheim eine entsprechende Initiative anstoßen, ein Beschluss müsste dann auf einem der kommenden CSU-Parteitage fallen. Eine konkrete Prozentzahl mochte Scharf nicht nennen, es gehe nun darum, in der CSU eine pragmatische und praktikable Quote festzulegen. Widerstand scheint programmiert.

Ob CSU-Chef Markus Söder die Forderung der FU erneut unterstützt, ist unklar. Noch 2019 hatte der Parteivorstand versucht, eine 50-Prozent-Frauenquote im Zuge einer großen Parteireform in der Satzung zu verankern, war damit aber auf einem Parteitag in München am Widerstand der eigenen Basis gescheitert. 2022 erteilte er bei einer Landesversammlung der Jungen Union derartigen Zielen für die CSU eine dauerhafte Absage: "Wir brauchen – da sind wir geläutert – auch keine weiteren Quoten in der Partei", sagte Söder damals.

Derzeit gibt es in Bayern nur zehn Prozent Bürgermeisterinnen, bei Landräten ist der Frauenanteil ähnlich gering. Scharf erklärte dies auch mit den wachsenden Anfeindungen gegenüber Mandatsträgern. "Mit Hass und Hetze, zum Beispiel im Internet, sind Frauen leider noch viel intensiver konfrontiert als die männlichen Kollegen. Das hält viele Frauen ab."