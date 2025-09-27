Ostsee als neue Frontlinie Darum nimmt Putin Dänemark ins Visier

Wladimir Putin (Archivbild): Der russische Staatschef kämpft um seine strategische Position in der Ostsee. (Quelle: Dmitry Lovetsky/ Archivbild/reuters)

Drohnen attackieren Dänemark. Das ist Folge des strategischen Kampf um die Kontrolle im Ostsee-Raum. Auch ein ukrainisches Vorzeigeprojekt im Land spielt wohl eine Rolle.

Erst war es der Flughafen in Kopenhagen. Dann folgte der Airport in Aalborg auf der Halbinsel Jütland. Dort geriet auch der dänische Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup rund sechzig Kilometer nördlich von Flensburg ins Visier von Drohnen-Attacken.

Dänemarks Verteidigungsminister Troel Lund Poulsen sprach von einem "hybriden Angriff".

Ganz neu ist die bedrohliche Lage in der Ostsee nicht. Die schwedischen Militärs wunderten sich. Sie beobachteten russische Militärflieger über der Ostsee. Aber über der schwedischen Insel Gotland drehten die russischen Suchoi Su-27 nicht ab nach Süden Richtung der russischen Exklave Kaliningrad, sondern nahmen weiter Kurs auf schwedischen Luftraum. Schwedische Abfangjäger konnten nicht aufsteigen. Die Piloten weilten daheim bei ihren Familien. Es ging um die Osterfeiertage.

Als Osterangriff ging der Vorfall in die schwedische Geschichte ein. Das Ganze ereignete sich schon 2013. Aber der Experte Oliver Moody sieht darin einen frühen Beleg für Russlands verändertes strategisches Interesse im Ostseeraum. In seinem neuen Buch "Konfliktzone Ostsee" hält Moody grundsätzlich fest: Es gehe "um etwas deutlich Größeres: einen generationenübergreifenden Wettstreit zwischen dem Westen auf jeder denkbaren Ebene … angefangen bei Energie und Wirtschaft bis hin zu Parlamenten und sozialen Netzwerken. Dieser Wettstreit hat zwei Dreh- und Angelpunkte: Einer ist die Ukraine. Der andere ist der Ostseeraum."

Die veränderte strategische Lage

Die Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) hält in ihrer Studie "Geopolitik im Ostseeraum" fest: "Die geostrategische Realität hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Aus russischer Sicht ist dieser Raum Teil seiner Europastrategie, in der Moskau einen Wirtschafts- und Sicherheitsraum vom Atlantik bis zum Pazifik errichten und eine zentrale und kontrollierende Position einnehmen will."