Dänemark meldet einen neuen Drohnen-Angriff. Dieses Mal über der größten Militärbasis des Landes. Der Ostseeraum gerät zunehmend ins Visier Putins.

Über Dänemarks größtem Militärstützpunkt Karup wurden in der Nacht zu Samstag zwei Drohnen gesichtet. Bereits unter der Woche waren Drohnen über den Flughäfen in Kopenhagen und Aalborg gesichtet worden.

Dänemark hat derzeit den Vorsitz unter den EU-Staaten inne. Am 1. Oktober kommen in Dänemark die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem informellen Gipfel zusammen. Tags darauf tagt die EU mit Vertretern ihrer Anrainerstaaten.

Zudem eröffnet die Ukraine in den kommenden Wochen nahe dem Stützpunkt Skrydstrup ihre erste eigene Waffenfabrik im Westen. Dort soll Treibstoff für die neue ukrainische Rakete "Flamingo" produziert werden.

In den vergangenen Tagen hatte es in Dänemark mehrere Drohnen-Überflüge an Flughäfen gegeben. In der Nacht zum Donnerstag waren solche unbemannten Flugkörper über den Flughäfen Aalborg, Esbjerg und Sönderborg sowie dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup entdeckt worden. Bereits in der Nacht zum Dienstag musste der Flugbetrieb am Kopenhagener Flughafen eingestellt werden, weil mehrere große Drohnen stundenlang über das Gelände geflogen waren.

Regierungschefin Mette Frederiksen sprach nach den Vorfällen der vergangen Tage von "hybriden Angriffen". Bisher gibt es keine Hinweise darauf, wer für die Vorfälle verantwortlich ist. Russland hat jegliche Verwicklung zurückgewiesen.