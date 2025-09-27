t-online - Nachrichten für Deutschland
Dänemark: Neuer Drohnen-Zwischenfall

Neuer Zwischenfall
Drohnen über Dänemarks größtem Militärstützpunkt

Von t-online, afp
Aktualisiert am 27.09.2025 - 11:05 UhrLesedauer: 2 Min.
Die Basis Karup ist der größte Armeestützpunkt in Dänemark. (Quelle: IMAGO/Henning Bagger/imago)
Dänemark meldet einen neuen Drohnen-Angriff. Dieses Mal über der größten Militärbasis des Landes. Der Ostseeraum gerät zunehmend ins Visier Putins.

Über Dänemarks größtem Militärstützpunkt Karup wurden in der Nacht zu Samstag zwei Drohnen gesichtet. Bereits unter der Woche waren Drohnen über den Flughäfen in Kopenhagen und Aalborg gesichtet worden.

Dänemark hat derzeit den Vorsitz unter den EU-Staaten inne. Am 1. Oktober kommen in Dänemark die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem informellen Gipfel zusammen. Tags darauf tagt die EU mit Vertretern ihrer Anrainerstaaten.

Zudem eröffnet die Ukraine in den kommenden Wochen nahe dem Stützpunkt Skrydstrup ihre erste eigene Waffenfabrik im Westen. Dort soll Treibstoff für die neue ukrainische Rakete "Flamingo" produziert werden.

In den vergangenen Tagen hatte es in Dänemark mehrere Drohnen-Überflüge an Flughäfen gegeben. In der Nacht zum Donnerstag waren solche unbemannten Flugkörper über den Flughäfen Aalborg, Esbjerg und Sönderborg sowie dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup entdeckt worden. Bereits in der Nacht zum Dienstag musste der Flugbetrieb am Kopenhagener Flughafen eingestellt werden, weil mehrere große Drohnen stundenlang über das Gelände geflogen waren.

Regierungschefin Mette Frederiksen sprach nach den Vorfällen der vergangen Tage von "hybriden Angriffen". Bisher gibt es keine Hinweise darauf, wer für die Vorfälle verantwortlich ist. Russland hat jegliche Verwicklung zurückgewiesen.

Die EU will angesichts der Vorfälle den Aufbau eines Abwehrsystems gegen unbemannte Luftfahrzeuge vorantreiben. Am Freitag berieten Vertreter der acht an Russland oder die Ukraine angrenzenden EU-Mitgliedstaaten sowie Dänemark und der Ukraine per Videoschaltung über den sogenannten Drohnenwall.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
Themen
DänemarkEUKopenhagenOstseeUkraine
