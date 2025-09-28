Experten warnten vor russischem Einfluss Schicksalswahl in Osteuropa – Sandus Partei gewinnt
Die proeuropäische Kraft PAS hat die Parlamentswahl in Moldau gewonnen. Das Ergebnis gilt als richtungsweisend im Kurs des Landes zwischen Moskau und Brüssel.
Bei der richtungsweisenden Parlamentswahl in Moldau hat die proeuropäische Regierungspartei PAS von Staatschefin Maia Sandu ihre Mehrheit verteidigt. Die seit 2021 regierende PAS holte 50,03 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission nach Auszählung von mehr als 99,5 Prozent der Stimmen am Montagmorgen mitteilte. Der prorussische Patriotische Block kam demnach auf knapp 24,3 Prozent.
Der Ausgang der Abstimmung war vor allem vom Urnengang der Diaspora im Ausland abhängig. Hunderttausende Moldauer leben in der EU, sie haben traditionell einen großen Einfluss darauf, wer in ihrer Heimat regiert.
Lange bevor überhaupt alle Stimmen ausgezählt waren, hatte der kremlfreundliche Dodon bereits Protest angekündigt. Die PAS um Sandu habe die Wahl verloren, die Opposition habe dagegen gewonnen, behauptete er noch vor Mitternacht vor dem Gebäude der zentralen Wahlkommission in Chișinău und rief seine Anhänger gleichzeitig zu Protesten auf.
Moldau, das wie die benachbarte Ukraine EU-Beitrittskandidat ist, sieht sich traditionell zwischen einem prowestlichen Kurs und Russland hin- und hergerissen. "Lasst uns den Dieben und Verrätern nicht erlauben, unsere Zukunft zu verkaufen", sagte Präsidentin Maia Sandu vor dem Urnengang mit Blick auf die prorussischen Kräfte, die auf Stimmenzuwachs im Parlament hofften. Sie selbst habe ihre Stimme für ein Parlament abgegeben, mit dem weiter ein europäisches Moldau aufgebaut werden könne, sagte Sandu, die die Regierungspartei Partei Aktion und Solidarität (PAS) gegründet hatte, aber überparteilich agiert.
Expertin: "Kreml kauft in Moldau Stimmen"
Die Lage in dem Land mit seinen rund 2,4 Millionen Einwohnern ist angespannt. Vergangene Woche gab es Razzien im ganzen Land, mehr als 70 Menschen wurden festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, Massenunruhen vorbereitet zu haben. Nach Angaben der Ermittler hatten einige der Verdächtigen in Serbien den Gebrauch von Waffen trainiert. Moldauische Behörden sprachen von russischem Stimmenkauf, Desinformation in sozialen Netzwerken und Cyberattacken.
Sandu sagte dem ZDF, die Regierung in Moskau gebe "Hunderte von Millionen Euro" dafür aus, "um politische Parteien zu finanzieren, sogar um Wähler zu bestechen oder junge Leute auszubilden, um Destabilisierungsaktivitäten zu organisieren". Schon bei der Präsidentschaftswahl 2024 gab es Vorwürfe von Stimmenkäufen und Desinformationskampagnen. Westliche Experten sehen die wachsende Einflussnahme des Kreml mit großer Sorge.
"Der Kreml kauft in Moldau Stimmen. Er will Moldau zurück in seine Einflusssphäre holen und im besten Fall dann von Chișinău aus Europa noch stärker bedrohen", sagt die Osteuropa-Expertin Brigitta Triebel, die für die Konrad-Adenauer-Stiftung in Moldaus Hauptstadt Chișinău arbeitet. Triebel sagt, Russland arbeite mit Desinformationskampagnen "auf TikTok, Facebook, Instagram, alle Kanäle werden bespielt, um die EU anzugreifen. Man behauptet, die EU wolle Moldau nur ausnehmen, besetzen, seine Identität zerstören".
Russland macht Moldau seinerseits Vorwürfe
Moldau ist permanent Ziel russischer Propaganda und Desinformation. Für viele Moldauer war die Parlamentswahl daher eine Schicksalswahl. Sie fürchten, dass der Krieg in der Ukraine auf ihr Land übergreifen könnte – auch weil in Russland immer wieder eine Landbrücke bis nach Transnistrien gefordert wird. Mit Blick auf die Parlamentswahl hatte die EU-Kommission eine "beispiellose Desinformationskampagne" Russlands in Moldau angeprangert. Dies sei "nicht das erste Mal", "aber diesmal geht es viel weiter", sagte eine Kommissionssprecherin.
Vor allem junge Leute fürchteten bei der Parlamentswahl um ihre Zukunft. "Wir müssen über unsere Zukunft entscheiden, nicht unsere Großeltern und Menschen, die der Sowjetunion hinterhertrauern", sagte die 31-jährige Mihaela Pirgari am Wahltag. Beim Gedanken daran, dass Moldau den EU-Beitritt möglicherweise nicht weiter verfolgen könnte, kamen ihr die Tränen.
Russland beschuldigt die Führung in Moldau
Zwei Rentnerinnen berichteten hingegen von ihrer kleinen Pension und beklagten, dass die PAS-Regierung nicht genug für sie getan habe. Sie seien nicht gegen die EU, aber sie wollten auch gute Beziehungen zu Russland. An einen EU-Beitritt ihres Landes glaubten sie nicht, sagten sie.
Russland hatte der Führung in Moldau seinerseits vorgeworfen, die Abstimmung zu manipulieren, indem für 250.000 Wahlberechtigte in Russland nur zwei Wahllokale geöffnet würden, während es in Europa Hunderte seien. Bei vergangenen Wahlen beklagten Moldauer in Russland, sie hätten ihre Stimme nicht abgeben können, weil nicht genügend Zeit oder Wahlzettel vorhanden gewesen seien.
- Nachrichtenagenturen dpa und AFP