Experten warnten vor russischem Einfluss Schicksalswahl in Osteuropa – Sandus Partei gewinnt

Von afp , dpa , cc Aktualisiert am 29.09.2025 - 08:29 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Präsidentin Maia Sandu (Archivbild): Ihre proeuropäische Partei PAS hat die Parlamentswahl in Moldau gewonnen. (Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die proeuropäische Kraft PAS hat die Parlamentswahl in Moldau für sich entschieden. Das Ergebnis gilt als richtungsweisend im Kurs des Landes zwischen Moskau und Brüssel.

Bei der richtungsweisenden Parlamentswahl in Moldau hat die proeuropäische Regierungspartei PAS von Staatschefin Maia Sandu ihre Mehrheit verteidigt. Die seit 2021 regierende PAS holte 50,03 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission nach Auszählung von mehr als 99,5 Prozent der Stimmen am Montagmorgen mitteilte. Der prorussische Patriotische Block kam demnach auf knapp 24,3 Prozent.

Loading...

Der Ausgang der Abstimmung war vor allem vom Wahlentscheid der Diaspora im Ausland abhängig. Hunderttausende Moldauer leben in der EU, sie haben traditionell einen großen Einfluss darauf, wer in ihrer Heimat regiert.

Lange bevor überhaupt alle Stimmen ausgezählt waren, hatte der kremlfreundliche Igor Dodon bereits Protest angekündigt. Die PAS um Sandu habe die Wahl verloren, die Opposition habe dagegen gewonnen, behauptete er noch vor Mitternacht vor dem Gebäude der zentralen Wahlkommission in Chișinău und rief seine Anhänger zu Protesten auf.

Moldau, das wie die benachbarte Ukraine EU-Beitrittskandidat ist, sieht sich traditionell zwischen einem prowestlichen Kurs und Russland hin- und hergerissen. "Lasst uns den Dieben und Verrätern nicht erlauben, unsere Zukunft zu verkaufen", sagte Präsidentin Maia Sandu vor dem Wahlgang mit Blick auf die prorussischen Kräfte, die auf Stimmenzuwachs im Parlament hofften. Sie selbst habe ihre Stimme für ein Parlament abgegeben, mit dem weiterhin ein europäisches Moldau aufgebaut werden könne, sagte Sandu, die die Regierungspartei Partei Aktion und Solidarität (PAS) gegründet hatte, aber überparteilich agiert.

Expertin: "Kreml kauft in Moldau Stimmen"

Die Lage in dem Land mit seinen rund 2,4 Millionen Einwohnern ist angespannt. Vergangene Woche gab es Razzien im ganzen Land, mehr als 70 Menschen wurden festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, Massenunruhen vorbereitet zu haben. Nach Angaben der Ermittler hatten einige der Verdächtigen in Serbien den Gebrauch von Waffen trainiert. Moldauische Behörden sprachen zudem von russischem Stimmenkauf, Desinformation in sozialen Netzwerken und Cyberattacken.