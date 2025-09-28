Richtungswahl zwischen Moskau und Brüssel Proeuropäische Kraft führt bei Parlamentswahl in Moldau
Die proeuropäische Kraft PAS führt nach ersten Zwischenergebnissen bei den Parlamentswahlen in Moldau. Die Abstimmung entscheidet über den Kurs des Landes zwischen Moskau und Brüssel.
Die proeuropäische Partei Aktion und Solidarität (PAS) liegt nach ersten Auszählungen bei den Parlamentswahlen in Moldau in Führung. Nach Auszählung von rund drei Vierteln der Stimmen liegt die PAS mit mehr als 44 Prozent der Stimmen deutlich vorn, verglichen mit weniger als 30 Prozent für den prorussischen Patriotischen Wahlblock (BEP).
Moldau, das wie die benachbarte Ukraine EU-Beitrittskandidat ist, sieht sich traditionell zwischen einem prowestlichen Kurs und Russland hin- und hergerissen. "Lasst uns den Dieben und Verrätern nicht erlauben, unsere Zukunft zu verkaufen", sagte Präsidentin Maia Sandu mit Blick auf die prorussischen Kräfte, die auf Stimmenzuwachs im Parlament hoffen. Sie selbst habe ihre Stimme für ein Parlament abgegeben, mit dem weiter ein europäisches Moldau aufgebaut werden könne, sagte Sandu, die die Regierungspartei Partei Aktion und Solidarität (PAS) gegründet hatte, aber überparteilich agiert.
Russland wirft der Führung in Moldau dagegen vor, die Abstimmung zu manipulieren, indem für 250.000 Wahlberechtigte in Russland nur zwei Wahllokale geöffnet würden, während es in Europa Hunderte seien. Bei vergangenen Wahlen beklagten Moldauer in Russland, sie hätten ihre Stimme nicht abgeben können, weil nicht genügend Zeit oder Wahlzettel vorhanden gewesen seien.
- Nachrichtenagentur dpa, AFP