Gipfeltreffen in Kopenhagen Dänemarks neuer Blick auf Deutschland und Europa

Meinung Thomas Østrup Møller, Dänemarks Botschafter in Deutschland 30.09.2025 - 17:33 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen (Archivbild): Das Land entdeckt einen neuen Wert in Europa: Sicherheit (Quelle: Mads Claus Rasmussen via www.imago-images.de/imago)

In Kopenhagen beraten diese Woche die europäischen Staats- und Regierungschefs. Russlands Krieg in der Ukraine verändert den Blick Dänemarks auf die EU und Deutschland.

"Dänen lügen nicht." So sang der deutsche Komiker Otto Waalkes in seiner ganz schön lustigen Verdrehung des Schlagerhits "Tränen lügen nicht".

Ob das immer der Wahrheit entspricht, sei dahingestellt. Wahr ist es aber auf jeden Fall, dass wir Dänen es mit Europa und vor allem mit unserem großen Nachbarn, Deutschland, sehr ernst nehmen: Die Dänen schauen auf Deutschland mit Wohlwollen und Hoffnung wie nie zuvor. Gerade in diesen Zeiten. Denn Deutschland ist und bleibt ein zentrales Land in der EU – und ein stabiles Zentrum in Europa, wo sich die Dänen gerne anlehnen und große Übereinstimmungen spüren.

Das haben wir bei den gegenseitigen Besuchen unserer Staatschefs und einer Reihe von deutschen und dänischen Ministerinnen und Ministern in den vergangenen Jahren und Monaten in Berlin und Kopenhagen erlebt. Und wir werden es am Mittwoch in Kopenhagen erleben, wenn die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder bei einem informellen Treffen zu Besuch sind. Hier werden die europäischen Partner warm empfangen. Denn – wie unsere Premierministerin Mette Frederiksen es formuliert hat: Für die Dänen heißt es nicht mehr "da unten in der EU". Wir sind ein fester Teil von Europa, und Europa ist ein fester Teil von uns. Wir schauen deshalb auch auf Deutschland wie nie zuvor.

Der neue Blick nach Süden

Seit Dänemark 1973 zusammen mit Großbritannien und Irland in die EU – damals noch Europäische Gemeinschaft (EG) – aufgenommen wurde, pflegten die Dänen jahrzehntelang eine eher pragmatische Beziehung zur Europäischen Union: mit dem Binnenmarkt und der Reisefreiheit als zwei der wichtigsten Argumente für Europa.

In dieser Zeit hat das Land zentrale Opt-outs – sprich: Sonderregelungen für Dänemark – in den Bereichen Verteidigung, Justiz und monetäre Zusammenarbeit ausgehandelt. Aber auch in Dänemark hat sich in den vergangenen Jahren vieles bewegt. Dies gilt auch für die dänischen Beziehungen zu Europa und zum Teil auch zu Deutschland. Viele alte Opt-outs verblassen, und eine neue Vertrautheit entsteht. Im Bereich Verteidigung ist eine alte Ausnahmeregelung sogar mit großer Mehrheit per Volksentscheid aufgehoben worden.