Der gestoppte Frachter geriet im Frühjahr ins Visier der estnischen Marine – damals noch unter den Namen "Kiwala". (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Eero Vabamägi/imago)

Frankreichs Marine setzt einen Frachter der russischen Schattenflotte fest. Der Tanker hatte zuvor Dänemark passiert – zeitgleich mit mehreren Drohnen-Attacken.

Das Schiff dümpelt seit Tagen vor einem Windpark nahe St. Nazaire vor Frankreichs Atlantikküste. Jetzt stoppte die französische Marine den Frachter. "Es laufen Ermittlungen, da der Verdacht auf einen Gesetzesverstoß besteht", erläuterte Guillaume Le Rasle, Sprecher der französischen Atlantik-Flotte laut der Zeitung "Le Figaro" im französischen Rundfunk. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach nur knapp von einer "guten Sache".

Die offizielle Begründung der französischen Seite gegen die Besatzung des Frachters "Boracay" lautet: fehlende Dokumente. Doch der Öltanker ist schon länger im Visier westlicher Behörden. Die Ermittler in Großbritannien werfen dem Frachter Vergehen vor, die auf die "Destabilisierung der Ukraine" abzielen.

Die "Boracay" soll zur sogenannten Schattenflotte des russischen Staatschefs Wladimir Putin gehören. Mit abgetakelten Frachtern unter fremder Flagge will Putin die westlichen Öl-Sanktionen umgehen. So soll die 244 Meter lange "Boracay" früher auch unter dem Namen "Kiwala" und "Pushpa" auf den Meeren der Welt unterwegs gewesen sein. Gebaut wurde sie 2007.

Ihre jüngste Fahrt startete die "Boracay" vor wenigen Tagen im Hafen von Primorsk nahe der russischen Stadt St. Petersburg. Als es die dänische Küste passierte, häuften sich dort Zwischenfälle mit unbekannten Drohnen. Nach Berichten der Zeitung "Berlingske Tidende" ist die Crew der "Boracay" deshalb im Visier der dänischen Ermittler.

Vor zwei wichtigen Gipfeln europäischer Staats- und Regierungschefs wurden in Dänemark in der Vorwoche Drohnen über den Zivilflughäfen Kopenhagen und Aalborg gesichtet. Auch der größte Militärstützpunkt des Landes in Karup geriet ins Visier der Drohnen. Zum Schutz des Gipfeltreffens am Mittwoch und Donnerstag wurden auch Bundeswehreinheiten abgestellt.

Dänischer Experte verweist auf Russland

Thomas Østrup Møller, Dänemarks Botschafter in Deutschland, erläuterte in einem Gastbeitrag für t-online: "In dieser neuen Sicherheitslage müssen die Europäer nicht nur ihre jeweilige Verteidigung verbessern, sondern vor allem auf eine vertiefte Zusammenarbeit in der Verteidigung hinarbeiten, damit Europa schon 2030 auf eigenen Beinen stehen kann. Den Willen zu einer solchen Zusammenarbeit erleben wir schon bei dieser informellen Tagung der Staats- und Regierungschefs der EU, wo die Bundeswehr Dänemark mit einem Beitrag im Bereich der Drohnenabwehr unterstützt."

Frankreichs Marine macht mit der europäischen Zusammenarbeit jetzt ernst und setzte die "Boracay" fest. Jacob Kaarsbo, ehemaliger Chefanalyst des dänischen Militärgeheimdienstes, sagte der Zeitung "Berlingske Tidende" mit Blick auf die Drohnen-Zwischenfälle in seinem Land in der Vorwoche: Es sei "schwer vorstellbar, dass ein anderer Akteur als Russland die Fähigkeit und Absicht hätte", solche Operationen durchzuführen.