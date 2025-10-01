Ostflanke "besonders exponiert" Dieser Wall soll vor Putin schützen
Die EU will in zwei Wochen einen Fahrplan für einen "Drohnenwall" vorlegen. Er soll nicht nur die Ostflanke der Nato schützen.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert einen Drohnenschutz, der über die osteuropäischen Länder hinausgeht. Die Ostflanke sei zwar "derzeit am meisten exponiert", die Vision müsse aber "sehr, sehr viel umfassender" sein, sagte von der Leyen am Mittwoch nach einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Kopenhagen. Ein sogenannter "Drohnenwall" müsse "ein Schutzschild für unseren gesamten Kontinent" sein, betonte sie und die EU-Länder nach allen Seiten hin schützen.
Die EU-Kommission werde nun in zwei Wochen einen konkreten Fahrplan für die geplante Aufrüstung bis 2030 vorlegen, erklärte Ratspräsident António Costa. Beim nächsten Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in drei Wochen in Brüssel sei es dann an der Zeit für Entscheidungen.
Vor dem Treffen lösten zahlreiche Drohnenüberflüge über dänischen Flughäfen und Militäreinrichtungen Aufsehen aus. Zwar wurden die Drohnen nicht identifiziert, doch vermuten mehrere europäische Regierungen Russland hinter den Vorfällen. Moskau bestreitet jedwede Verwicklung.
Frühwarnsystem und Luftabwehr
Ein "Drohnenwall" ist aber keine bauliche Maßnahme sein, sondern dürfte aus einem Netzwerk von Frühwarnsystemen bestehen, die an den Nato- und EU-Grenzen aufgestellt sind. Bislang hatten die EU-Mitgliedsstaaten an einem Schutzschirm für Europa gearbeitet, der European Sky Shield Initiative (ESSI) (Europäische Luftschutzschirm Initiative). Darin sind Raketenabwehrsysteme wie das deutsche Iris-T und die amerikanischen Patriot vorgesehen. Rafael Loss, der beim Think-Tank "European Council for Foreign Relations" arbeitet, sieht die Notwendigkeit für eine Änderung in der bisherigen Strategie in der Luftverteidigung.
"Bisher war die Luftabwehr der Nato auf schnell fliegende Luftbedrohungen ausgerichtet – von Flugzeugen abgeschossene Raketen, ballistische Raketen, Marschflugkörper, Hyperschallwaffen … aber nicht speziell auf Drohnen", sagte er dem Sender CNN. "Das ändert sich langsam aufgrund des Kriegs in der Ukraine."
Experte: Trümmer können Schäden anrichten
Die Abwehr von Drohnen dürfte weiterentwickelt werden, sagte Loss. Man werde davon absehen müssen, Drohnen mit teuren Verteidigungssystemen wie Patriots zu bekämpfen, und stattdessen kostengünstigere Methoden der elektronischen Kriegsführung einsetzen. Dazu gehören Störsignale oder die Unterbrechung elektronischer Signale, auf die Drohnen für ihren Betrieb angewiesen sind. Spezielle Radarsysteme könnten anfliegende Drohnen melden, Verteidigungsdrohnen könnten dann die Angreifer neutralisieren. Nähere Details, wie der "Drohnenwall" aussehen soll, wie er finanziert wird und wer zum Beispiel den Befehl zum Abschuss feindlicher Fluggeräte geben soll, sind bislang aber nicht bekannt.
Mette Frederiksen, Ministerpräsidentin Dänemarks, erklärte am Mittwoch, dass die Bemühungen "den Aufbau eines europäischen Netzwerks zur Abwehr von Drohnen umfassen, also Maßnahmen, mit denen Eindringlinge von außen erkannt und natürlich auch neutralisiert werden können".
Drohnen abzuwehren komme aber auch mit einem Preis, so der Experte Loss. "Wenn man über einer Stadt abfängt, kann man vielleicht das hochrangige Ziel retten, das man zu schützen versucht, etwa das Parlament, ein Krankenhaus, ein Kraftwerk oder ähnliches. Aber dennoch werden die Trümmer irgendwo herunterfallen und möglicherweise Menschen und Sachwerte beschädigen", erklärte er.
Fraglich ist aber, wie lange es dauert, bis ein Netzwerk zur Drohnenabwehr realisiert ist. Verteidigungsminister Boris Pistorius warnte bereits vor zu hohen Erwartungen. "Wir sprechen hier nicht von einem Konzept, das in den nächsten drei oder vier Jahren umgesetzt werden wird", zitiert ihn die "New York Times". Dagegen sagte der ehemalige Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen: "Wir können nicht ein Jahr warten, bis dies in Kraft tritt".
