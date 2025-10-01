Ostflanke "besonders exponiert" Dieser Wall soll vor Putin schützen

Von t-online Aktualisiert am 02.10.2025 - 00:48 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Wladimir Putin bei einem Besuch einer Drohneneinheit während des "Sapad 2025"-Manövers. (Archivbild) (Quelle: Sergey Bobylev)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die EU will in zwei Wochen einen Fahrplan für einen "Drohnenwall" vorlegen. Er soll nicht nur die Ostflanke der Nato schützen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen fordert einen Drohnenschutz, der über die osteuropäischen Länder hinausgeht. Die Ostflanke sei zwar "derzeit am meisten exponiert", die Vision müsse aber "sehr, sehr viel umfassender" sein, sagte von der Leyen am Mittwoch nach einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in Kopenhagen. Ein sogenannter "Drohnenwall" müsse "ein Schutzschild für unseren gesamten Kontinent" sein, betonte sie und die EU-Länder nach allen Seiten hin schützen.

Loading...

Die EU-Kommission werde nun in zwei Wochen einen konkreten Fahrplan für die geplante Aufrüstung bis 2030 vorlegen, erklärte Ratspräsident António Costa. Beim nächsten Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU in drei Wochen in Brüssel sei es dann an der Zeit für Entscheidungen.

Vor dem Treffen lösten zahlreiche Drohnenüberflüge über dänischen Flughäfen und Militäreinrichtungen Aufsehen aus. Zwar wurden die Drohnen nicht identifiziert, doch vermuten mehrere europäische Regierungen Russland hinter den Vorfällen. Moskau bestreitet jedwede Verwicklung.

Frühwarnsystem und Luftabwehr

Ein "Drohnenwall" ist aber keine bauliche Maßnahme sein, sondern dürfte aus einem Netzwerk von Frühwarnsystemen bestehen, die an den Nato- und EU-Grenzen aufgestellt sind. Bislang hatten die EU-Mitgliedsstaaten an einem Schutzschirm für Europa gearbeitet, der European Sky Shield Initiative (ESSI) (Europäische Luftschutzschirm Initiative). Darin sind Raketenabwehrsysteme wie das deutsche Iris-T und die amerikanischen Patriot vorgesehen. Rafael Loss, der beim Think-Tank "European Council for Foreign Relations" arbeitet, sieht die Notwendigkeit für eine Änderung in der bisherigen Strategie in der Luftverteidigung.

"Bisher war die Luftabwehr der Nato auf schnell fliegende Luftbedrohungen ausgerichtet – von Flugzeugen abgeschossene Raketen, ballistische Raketen, Marschflugkörper, Hyperschallwaffen … aber nicht speziell auf Drohnen", sagte er dem Sender CNN. "Das ändert sich langsam aufgrund des Kriegs in der Ukraine."

Experte: Trümmer können Schäden anrichten

Die Abwehr von Drohnen dürfte weiterentwickelt werden, sagte Loss. Man werde davon absehen müssen, Drohnen mit teuren Verteidigungssystemen wie Patriots zu bekämpfen, und stattdessen kostengünstigere Methoden der elektronischen Kriegsführung einsetzen. Dazu gehören Störsignale oder die Unterbrechung elektronischer Signale, auf die Drohnen für ihren Betrieb angewiesen sind. Spezielle Radarsysteme könnten anfliegende Drohnen melden, Verteidigungsdrohnen könnten dann die Angreifer neutralisieren. Nähere Details, wie der "Drohnenwall" aussehen soll, wie er finanziert wird und wer zum Beispiel den Befehl zum Abschuss feindlicher Fluggeräte geben soll, sind bislang aber nicht bekannt.