Misstrauensanträge gegen von der Leyen Der Druck auf sie wird größer

Von t-online , jha 09.10.2025 - 13:25 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ursula von der Leyen: Während der Abstimmung gegen sie war die Kommissionschefin beim Global Gateway Forum. (Quelle: IMAGO/Dursun Aydemir/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Rechte und Linke im Europaparlament wollen die Kommissionschefin loswerden. Noch hat Ursula von der Leyen die Mehrheit auf ihrer Seite, doch es droht weiteres Unheil.

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zwei Misstrauensvoten im Europäischen Parlament überstanden. In Straßburg stimmten 179 Abgeordnete für den Antrag der Rechtsaußen-Fraktion Patriots for Europe (PfE) und 133 für den Antrag aus dem linken Lager. Beide blieben damit deutlich unter der notwendigen Zweidrittelmehrheit von mindestens 360 Stimmen. Insgesamt beteiligten sich 594 der derzeit 719 EU-Abgeordneten an den Abstimmungen. Wäre einer der Anträge angenommen worden, hätte die Kommission zurücktreten müssen.

Loading...

Während der Abstimmung war die Kommissionspräsidentin nicht im Parlament, sondern nahm in Brüssel beim Global Gateway Forum der EU-Kommission teil. Nach der Entscheidung dankte sie auf der Plattform Bluesky für die "starke Unterstützung" und erklärte, ihre Behörde werde weiterhin eng mit dem Europaparlament zusammenarbeiten. Bereits im Juli hatte von der Leyen ein erstes Misstrauensvotum überstanden. Damit hat sie nun drei solcher Abstimmungen innerhalb von drei Monaten hinter sich gebracht – eine bislang beispiellose Serie im EU-Parlament.

Wo sich Rechte und Linke einig sind

Der Antrag der Rechtsaußen-Abgeordneten wurde von allen 84 Abgeordneten der Fraktion unterzeichnet. Sie warfen von der Leyen unter anderem Versäumnisse in der Migrations- und Wirtschaftspolitik sowie mangelnde Transparenz vor. Zur Fraktion gehören die ungarische Regierungspartei Fidesz von Viktor Orbán und der französische Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen und Jordan Bardella. Der RN hatte den Misstrauensantrag im Juli mit initiiert.

Für den Antrag der linken Fraktion stimmten nicht nur alle linken Abgeordneten, sondern auch einzelne Grüne, ein Sozialdemokrat und mehrere Fraktionslose – darunter die fünf deutschen Abgeordneten des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW). Kritisiert wurde vor allem, dass die Kommission nicht genug gegen die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen unternehme.

Zudem lehnt die Gruppe den Zoll-Deal der EU mit den USA ab – in diesem Punkt sind sie sich mit der Fraktion Patriots for Europe einig, die den Deal ebenfalls kritisiert.

"Stabilität des Scheiterns"