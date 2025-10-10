t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandEuropäische Union

EU plant offenbar Zigaretten-Filter zu verbieten

Eilmeldung
Streit um Wehrdienst: Einigung vorerst vom Tisch

Maßnahmen gegen das Rauchen
EU will offenbar Zigarettenfilter verbieten

Von t-online
Aktualisiert am 14.10.2025 - 18:10 UhrLesedauer: 1 Min.
Zigarette rauchen: Bei Frauen nimmt die Zahl tabakbedingter Todesfälle weiter zu.Vergrößern des Bildes
Glimmende Zigarette (Symbolbild): Die EU-Kommission plant offenbar mehrere Maßnahmen. (Quelle: Mac99/getty-images-bilder)
News folgen

Rauchen soll in der EU künftig offenbar stärker bekämpft werden. Dazu zählt offenbar auch das Verbot von Filtern.

Die EU-Kommission plant offenbar mehrere verschärfende Maßnahmen im Kampf gegen das Rauchen. So berichtet die österreichische "Kronen Zeitung" von einem internen Papier, in dem wesentliche Vorschläge der Weltgesundheitsorganisation unterstützt werden. Eigene Pläne sollen angepasst werden.

Loading...

Ein Plan ist dabei die drastische Reduzierung der Zahl der Verkaufsstellen für Tabakprodukte. Zudem sollen "Verkaufsanreize" wie Werbung verboten werden und der Verkauf solle nicht mehr kommerziell erfolgen. Es sollen also keine Gewinne mehr fließen.

Filterverbot wegen Umweltschäden?

Auch ein grundsätzliches Tabakverkaufsverbot für alle Personen, die nach einem bestimmten Datum geboren wurden, ist offenbar Teil der Pläne. Dieses Vorhaben wurde bereits in Neuseeland beschlossen, allerdings später unter einer neuen Regierung wieder gekippt.

Teil des Papiers ist anscheinend auch ein Verbot von Zigarettenfiltern, auch wenn diese eigentlich die Schädlichkeit von Tabak abmildern. Allerdings sei der Schaden für die Umwelt zu groß, wenn die Filter in der Natur landen.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel

Themen

Internationale Politik von A bis Z

Internationale Politik

t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom