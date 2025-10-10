Maßnahmen gegen das Rauchen EU will offenbar Zigarettenfilter verbieten

Von t-online Aktualisiert am 10.10.2025 - 12:53 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Glimmende Zigarette (Symbolbild): Die EU-Kommission plant offenbar mehrere Maßnahmen. (Quelle: Mac99/getty-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Rauchen soll in der EU künftig offenbar stärker bekämpft werden. Dazu zählt offenbar auch das Verbot von Filtern.

Die EU-Kommission plant offenbar mehrere verschärfende Maßnahmen im Kampf gegen das Rauchen. So berichtet die österreichische "Kronen Zeitung" von einem internen Papier, in dem wesentliche Vorschläge der Weltgesundheitsorganisation unterstützt werden. Eigene Pläne sollen angepasst werden.

Loading...

Ein Plan ist dabei die drastische Reduzierung der Zahl der Verkaufsstellen für Tabakprodukte. Zudem sollen "Verkaufsanreize" wie Werbung verboten werden und der Verkauf solle nicht mehr kommerziell erfolgen. Es sollen also keine Gewinne mehr fließen.

Filterverbot wegen Umweltschäden?

Auch ein grundsätzliches Tabakverkaufsverbot für alle Personen, die nach einem bestimmten Datum geboren wurden, ist offenbar Teil der Pläne. Dieses Vorhaben wurde bereits in Neuseeland beschlossen, allerdings später unter einer neuen Regierung wieder gekippt.