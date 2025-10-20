"Dacian Fall 2025" Nato startet Groß-Manöver an Südostflanke

Von t-online 20.10.2025 - 10:43 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Nato-Truppen bei einer Übung in Rumänien. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/U.S. Army/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nato-Truppen beginnen in Rumänien und Bulgarien mit der Übung "Dacian Fall 2025". Die Südostflanke der Allianz an der Grenze zu Russland rückt damit in den Fokus.

Auf der Homepage der Nato klingt der Marschbefehl sehr zurückhaltend. "Das Hauptziel der Übung 'Dacian Fall' besteht darin, den vollständigen Übergang der Nato-Kampfgruppen in Rumänien und Bulgarien auf Brigadeebene zu demonstrieren", teilte das Oberkommando der Nato für Europa (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – kurz SHAPE) im belgischen Mons mit.

Von Montag an bis zum 13. November trainieren rund 5.000 Soldatinnen und Soldaten aus zehn Nato-Staaten das Verlegen von Kampfverbänden nach Bulgarien und Rumänien an die Südostflanke des Bündnisses. Die beiden Länder im Südosten der Allianz haben eine enorme strategische Bedeutung: So wird etwa über den rumänischen Schwarzmeerhafen Constanta ein Großteil der Hilfe für das Land abgewickelt.

"Die Nato hat ihre Luftabwehr an ihrer Ostflanke verstärkt", sagte Nato-Generalsekretär Mark Rutte zuletzt bei einem Besuch in Rumänien. Nach Verletzung des rumänischen Luftraums wurden im Sommer zeitweise auch Eurofighter der Bundeswehr nach Rumänien verlegt. Ein strategischer Blick auf die Übung.

Diese Staaten nehmen teil

Bis zu 5.000 Angehörige der Bündnis-Streitkräfte verlegt die Nato im Zuge der Übung "Dacian Fall 2025" – kurz DAFA25 – nach Rumänien und Bulgarien. An dem Manöver nehmen Verbände aus den zehn Nato-Staaten Belgien, Bulgarien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Nordmazedonien, Polen, Portugal, Rumänien und Spanien teil. Den größten Truppenanteil stellt Frankreich mit rund 2.400 Soldatinnen und Soldaten. Italien führt parallel einen Verband in Bulgarien an. Ziel der Übung ist nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums, "die Nato-Kampfgruppen in Rumänien und Bulgarien auf Brigadeebene aufzustocken", sprich auf knapp 5.000 Soldatinnen und Soldaten.

Neue Nato-Strategie