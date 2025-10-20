"Dacian Fall 2025" Nato startet Groß-Manöver an Südostflanke
Nato-Truppen beginnen in Rumänien und Bulgarien mit der Übung "Dacian Fall 2025". Die Südostflanke der Allianz an der Grenze zu Russland rückt damit in den Fokus.
Auf der Homepage der Nato klingt der Marschbefehl sehr zurückhaltend. "Das Hauptziel der Übung 'Dacian Fall' besteht darin, den vollständigen Übergang der Nato-Kampfgruppen in Rumänien und Bulgarien auf Brigadeebene zu demonstrieren", teilte das Oberkommando der Nato für Europa (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – kurz SHAPE) im belgischen Mons mit.
Von Montag an bis zum 13. November trainieren rund 5.000 Soldatinnen und Soldaten aus zehn Nato-Staaten das Verlegen von Kampfverbänden nach Bulgarien und Rumänien an die Südostflanke des Bündnisses. Die beiden Länder im Südosten der Allianz haben eine enorme strategische Bedeutung: So wird etwa über den rumänischen Schwarzmeerhafen Constanta ein Großteil der Hilfe für das Land abgewickelt.
"Die Nato hat ihre Luftabwehr an ihrer Ostflanke verstärkt", sagte Nato-Generalsekretär Mark Rutte zuletzt bei einem Besuch in Rumänien. Nach Verletzung des rumänischen Luftraums wurden im Sommer zeitweise auch Eurofighter der Bundeswehr nach Rumänien verlegt. Ein strategischer Blick auf die Übung.
Diese Staaten nehmen teil
Bis zu 5.000 Angehörige der Bündnis-Streitkräfte verlegt die Nato im Zuge der Übung "Dacian Fall 2025" – kurz DAFA25 – nach Rumänien und Bulgarien. An dem Manöver nehmen Verbände aus den zehn Nato-Staaten Belgien, Bulgarien, Frankreich, Italien, Luxemburg, Nordmazedonien, Polen, Portugal, Rumänien und Spanien teil. Den größten Truppenanteil stellt Frankreich mit rund 2.400 Soldatinnen und Soldaten. Italien führt parallel einen Verband in Bulgarien an. Ziel der Übung ist nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums, "die Nato-Kampfgruppen in Rumänien und Bulgarien auf Brigadeebene aufzustocken", sprich auf knapp 5.000 Soldatinnen und Soldaten.
Neue Nato-Strategie
Rumänien und Bulgarien gehören der Nato seit der Osterweiterung der Allianz im Jahr 2004 an. Seit der russischen Invasion in der Ukraine 2022 besitzen die beiden Staaten eine neue strategische Bedeutung. So stellte die Nato auf dem Gipfel von Madrid 2022 ihr militärisches Konzept von Abschreckung auf Landesverteidigung um. Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin notierte: "Mit den Beschlüssen des Gipfels von Madrid im Jahr 2022 bilden diese Elemente den Grundstock für die neu eingerichteten Battle Groups der Allianz in Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Unter der Flagge der Nato sollen diese multinationalen Truppenkontingente den Kernauftrag des Bündnisses – Abschreckung und Verteidigung – stärken."
Diesem Verlegen von Truppen dient auch das Herbst-Manöver "DAFA25". Das entspricht den Vorgaben des Nato-Gipfels von Madrid. Damals hatten die Nato-Staaten ein neues Streitkräftemodell vereinbart, im Nato-Jargon New Force Model (NFM) genannt. "Der Anspruch des NFM ist, im Konfliktfall etwa 800.000 Soldaten zu organisieren", so die Stiftung Wissenschaft und Politik. Dabei werden die Nato-Verbände in drei Stufen mobilisiert, Nato-Militärs sprechen von Tiers. In Stufe 1 und Stufe 2 werden rund 100.000 beziehungsweise 200.000 Soldaten in 10 beziehungsweise 30 Tagen in Richtung Osten in Bewegung gesetzt. Stufe-3-Truppen, weitere 500.000 Soldaten, sollen spätestens nach 180 Tagen einsatzbereit sein.
Schon jetzt verstärkt die Nato ihre Präsenz an der Südostflanke. So wird die Luftwaffenbasis Mihail Kogălniceanu für eine Stärke von 10.000 Soldatinnen und Soldaten ausgebaut. Auch Eurofighter der Bundeswehr waren dort zuletzt im Einsatz.
Strategische Bedeutung des Schwarzmeer-Raums
Die Bedeutung der Südostflanke der Nato am Schwarzen Meer wird oft unterschätzt. Meist richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Nordostflanke der Allianz und die Nato-Länder Norwegen, Finnland, Estland, Lettland und Litauen im Ostseeraum. Parallel zu "DAFA25" betont das Bündnis derzeit mit dem Manöver "Steadfast Noon" in der Nordsee seine atomare Schlagkraft.
Dabei ist der rumänische Schwarzmeerhafen Constanta für die Ukraine und die Nato entscheidend. Ein Großteil der Militärhilfe für die Ukraine läuft über diesen Punkt ab, zudem nutzt die Ukraine die Hafenanlagen in dem EU- und Nato-Staat für den Export von Getreide.
Die neue strategische Bedeutung bekommt auch Rumänien zu spüren. So häuften sich in dem Land zuletzt Drohnen-Überflüge. Deshalb wurden im Sommer auch Eurofighter der Bundeswehr nach Rumänien verlegt. Außenminister Johann Wadephul erklärte in der Vorwoche bei einem Besuch in Bukarest: "Rumänien spürt Russlands Aggression unmittelbar – zuletzt, als russische Drohnen seinen Luftraum verletzt haben. Solche Angriffe auf die Souveränität eines Nato-Partners sind inakzeptabel."
Der neue Nato-Oberbefehlshaber Alexus Grynkewich hatte zuvor in einem Interview betont: "Eines bleibt sicher: Im Falle einer nachgewiesenen Bedrohung sind wir bereit, alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz unserer Bevölkerung zu ergreifen." Das Nato-Manöver "DAFA25" versteht er als Teil dieser Abschreckungsbereitschaft.
- mapn.ro: NATO conducts "DACIAN FALL 2025" Multinational Exercise in Romania and Bulgaria (Englisch)
- swp-berlin.org: Die Nato nach dem Gipfel von Madrid
- swp-berlin.org: Das Schwarze Meer als Mare Clausum
- shape.nato.int: NATO Exercises and Activities
- auswaertiges-amt.de: Südosteuropa im Fokus – Außenminister Wadephul zu Gesprächen in Bulgarien und Rumänien
- lemonde.fr: Alexus Grynkewich, chef des armées de l’OTAN en Europe : "En cas de menace avérée, nous sommes prêts à défendre nos populations" (Bezahlschranke, Französisch)