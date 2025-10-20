Sender will nicht mehr mit Raab arbeiten

Mit Ausnahmen EU-Staaten stimmen für Ausstieg aus russischem Gas

Von afp , t-online Aktualisiert am 20.10.2025 - 14:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wladimir Putin signiert eine Gaspipeline (Archivbild): Die EU will bis Juni 2027 ihre Gaseinfuhren aus Russland kappen. (Quelle: Alexsey Druginyn/RIA Novosti/Pool/reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die EU will ihre Gasimporte aus Russland stoppen. Nur Ungarn und die Slowakei stimmten gegen den Beschluss. Dabei könnten sie von einer Ausnahme profitieren.

Eine Mehrheit der EU-Länder hat sich für ein Ende russischer Gaslieferungen bis Ende 2027 ausgesprochen. Die EU-Energieministerinnen und -minister stimmten am Montag in Luxemburg für ein Gesetz, das einen schrittweisen Ausstieg vorsieht. Die Slowakei und Ungarn, die noch große Mengen Gas aus Russland beziehen, wurden überstimmt.

Russisches Pipeline-Gas und Flüssiggas (LNG) machten nach Kommissionsangaben im vergangenen Jahr rund 19 Prozent der Gasimporte der 27 EU-Staaten aus. Rund ein Drittel davon bezogen europäische Abnehmer demnach aus kurzfristigen Verträgen, die vergleichsweise einfach kündbar sind. Diese Lieferungen sollen dem Gesetzentwurf zufolge spätestens zum 17. Juni kommenden Jahres enden.

Ausgenommen sind bis Ende 2027 an langfristige Verträge gekoppelte Lieferungen über Pipelines an Länder, die keinen Zugang zu Wasser und Häfen haben. Für diese Staaten ist es schwieriger, russisches Pipeline-Gas durch per Schiff geliefertes LNG zu ersetzen. Insbesondere Ungarn und die Slowakei könnten damit in den kommenden zwei Jahren weiter große Mengen Gas aus Russland importieren.

Notfallklausel öffnet Auswege

Das Gesetz sieht eine Notfallklausel vor. Sollte "plötzlich" die "Energieversorgung eines oder mehrerer Mitgliedstaaten ernsthaft gefährdet" sein, kann die EU-Kommission das Importverbot kurzfristig aussetzen.

Die EU-Staaten müssen nun mit dem Europaparlament über den Gesetzentwurf beraten. "Ich hoffe, dass wir dieses Paket bis Neujahr beschließen können", sagte der dänische Energieminister Lars Aagaard. Dänemark hat derzeit den Vorsitz der EU-Staaten inne.