Chipkrise bei Autobauern Dieser Mann löste das Nexperia-Beben aus

Von t-online 23.10.2025 - 15:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Vincent Karremans ist nach der Nexperia-Entscheidung in Erklärungsnot. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Remko de Waal/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nexperia liefert keine Chips mehr – und deutsche Autobauer zittern. Ausgelöst hat den Konflikt der niederländische Wirtschaftsminister Vincent Karremans.

Der Brief umfasst nur drei Seiten, aber er hat es in sich. Unter dem leicht sperrigen Titel "Hinweis zur Anwendung des Warenverfügbarkeitsgesetzes" informierte Wirtschaftsminister Vincent Karremans das niederländische Parlament über sein "Eingreifen beim Chip-Hersteller Nexperia", wie er zurückhaltend schreibt.

Der Halbleiterfertiger aus dem niederländischen Nijmegen gehört zum Imperium des chinesischen Konzerns Wingtech. Karremans Befürchtung: Das Unternehmen in China zieht Kapital und Know-How aus den Niederlanden ab. So rief er ein Gericht in Amsterdam zu Hilfe. Das stellte Nexperia unter Kontrolle des niederländischen Staates.

Das war zu Beginn der vergangenen Woche. Seither aber ist nichts mehr, wie es war. China stoppte die Ausfuhr von Nexperia-Bauteilen. Seither fürchtet die deutsche Autoindustrie um Nachschub. VW kämpft im Stammwerk Wolfsburg gegen Kurzarbeit. Und der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof muss sich in Brüssel beim EU-Gipfel unliebsamen Fragen stellen. "Es ging um Missmanagement, es musste gehandelt werden", verteidigt sich Schoof.

Darum steht Vincent Karremans in der Kritik

Mittendrin im Sturm um fehlende Chip-Bauteile ist Vincent Karremans, 38, studierter Betriebswirt und erst seit wenigen Wochen Wirtschaftsminister in Den Haag. Oder besser gesagt: geschäftsführender Wirtschaftsminister. Im Juni hatte Rechtspopulist Geert Wilders im Streit um eine Verschärfung des Asylrechts die Koalition verlassen, später folgte am Streit über die Gaza-Politik noch die Reformpartei NSC.

Daher mussten die übriggebliebenen beiden Koalitionspartner plötzlich eine Reihe von Kabinettsposten neu besetzen. So stieg der liberale Karremans vom Staatssekretär für Jugend, Prävention und Gesundheit plötzlich auf zum Leiter des Wirtschaftsressorts. Davor war er überwiegend kommunalpolitisch aktiv. Dafür löst er jetzt weltweit Wirbel aus.

"Nexperia spielt eine entscheidende Rolle im niederländischen und europäischen Halbleiter-Ökosystem", verteidigt sich Karremans. Kritiker halten ihm vor, gerade deshalb hätte er vorsichtiger vorgehen müssen. Immerhin am Mittwochabend telefonierte Karremans mit dem chinesischen Handelsminister Wang Wentao.

Dürftige Bilanz der Rechtsaußen-Regierung

Wir haben weitere Schritte besprochen, um eine Lösung zu erreichen, die im Interesse von Nexperia, der europäischen Wirtschaft und der chinesischen Wirtschaft ist", teilte der Minister später mit. Da hatten sich aber auch schon andere eingeschaltet wie die EU-Kommission in Brüssel und die Bundesregierung in Berlin.