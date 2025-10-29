Wahl in den Niederlanden Wilders, eine Überraschung und die große Unbekannte

Von Peter Riesbeck 29.10.2025 - 06:00 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Wahlkampfplakate in den Niederlanden (Archivbild): Geert Wilders führt die Umfragen vor der Wahl am Mittwoch an, aber ihn plagt ein Problem. (Quelle: Aleksandar Furtula/AP/dpa/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Niederlande wählen am Mittwoch ein neues Parlament. Bis 21 Uhr sind die Wahllokale geöffnet. Es gibt mit Wilders eine Konstante. Ansonsten ist bei dieser Wahl vieles offen.

Es klang ein wenig wie eine Drohung. "Warte mal ab, wie stark wir werden", sagte Rechtspopulist Geert Wilders in einer der letzten TV-Runden vor der Wahl. Auf der Plattform X legte er später noch mal nach: "Timmermans vom Premiersamt fernhalten."

Am Mittwoch wird in den Niederlanden ein neues Parlament gewählt. Wilders und seine Freiheitspartei PVV liegen in Umfragen vorn. Doch ist er ein einsamer Kämpfer.

Im Streit über eine Verschärfung des Asylrechts hatte Wilders im Juni die Regierung verlassen. Deshalb mag von den großen Parteien niemand mehr ein weiteres Regierungs-Experiment mit rechts außen wagen. Wilders fehlen die Koalitionspartner.

So ist es eine Art Doppelwahl, die sich am Mittwoch in den Niederlanden vollzieht. Es geht zum einen um die Wahl einer Partei, zum anderen um das Amt des Regierungschefs und offene Koalitionsfragen. Taktische Wähler dominieren, rund 45 Prozent der Stimmberechtigten waren kurz vor dem Votum noch unentschieden.

Damit stehen die Niederlande vor einer spannenden Wahl. Der Kampf um Platz zwei zwischen Christdemokrat Henri Bontenbal und Frans Timmermans, Spitzenkandidat einer rot-grünen Wahlallianz aus Sozialdemokraten und Grünen, entscheidet wohl über den künftigen Regierungschef im Land. Aber es gibt noch einen liberalen Überraschungskandidaten.

t-online stellt die zentralen Streitpunkte und Persönlichkeiten vor.

Die Themen

"Meten is weten", heißt ein eherner Grundsatz in den Niederlanden: Messen ist Wissen. So wurden die Motive der Wählerschaft emsig erfasst. Nach Erhebungen des Umfrage-Instituts Ipsos ist die Migration (37 Prozent) das wichtigste Thema, vor dem Wohnungsmarkt (29 Prozent) und dem Werteverfall (26 Prozent), Klima – vor vier Jahren noch wichtigstes Thema – liegt mit 17 Prozent gleichauf mit innerer Sicherheit auf Rang vier.