Ende der Ära Wilders? Die Lehren aus der Niederlande-Wahl

Von Peter Riesbeck 29.10.2025 - 22:27 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Geert Wilders (Archivbild): Er unterlag dem Sozialliberalen Jetten. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago)

Die Niederlande haben gewählt. Die Suche nach einer tragfähigen Mehrheit läuft an.

Das Land schaut nun auf Liberalen Rob Jetten.

Die Deutungen begannen schon vor der Schließung der Wahllokale am Mittwoch. Vom "Ende der Ära Wilders" sprach der rot-grüne Kandidat Frans Timmermans. Am Wahlabend folgte dann die Überraschung: Wilders und seine rechtspopulistische Freiheitspartei PVV verloren bei der Wahl kräftig. Aber nicht Timmermans und sein rot-grünes Wahlbündnis aus Sozialdemokraten und Grünen konnte davon profitieren. Der sozialliberale Kandidat Rob Jetten überraschte mit dem besten Ergebnis in der Geschichte seiner Partei D66. Er darf sich nun berechtigte Hoffnungen auf das Amt des Regierungschefs machen.

Doch ist bis dahin noch ein weiter Weg. Die Suche nach Koalitionspartnern ist nicht einfach in einem Land, das keine Sperrklausel kennt und dessen Parteienlandschaft stark zersplittert ist. Nur eines schien am Wahlabend festzustehen: Nachdem Wilders die Regierung im Juni im Streit um eine Verschärfung des Asylrechts verlassen hatte, lehnen die großen Parteien eine weitere Zusammenarbeit ab. Dabei bleibt es. Ansonsten aber scheint vieles offen.

t-online analysiert die Ergebnisse sowie die Folgen für Deutschland und Europa.

Zurück auf Anfang

Rechtspopulistische Kräfte gehen unterschiedlich um mit Macht. Man kann gezielt Regeln brechen wie US-Präsident Donald Trump, sich in der Regierung mäßigen wie Giorgia Meloni in Italien oder ewig poltern wie Geert Wilders. Nach einem kurzen Ausflug in die Regierungsverantwortung kehrte Geert Wilders im zurückliegenden Wahlkampf zu den Ursprüngen zurück: Wo er vor zwei Jahren in der Kampagne noch über Gesundheit und sichere Renten gesprochen hatte, baute er jetzt wieder nur auf ein Thema: Migration.

Single-Issue nennen das Wahlforscher, ein einziges Thema. Wilders‘ Wähler setzen auf die Fokussierung. 90 Prozent seiner Anhängerschaft pochen laut einer Analyse des Forschungsinstituts Ipsos auf das Thema Asyl und Migration. Nur 11 Prozent erwarten von Wilders die Bildung einer stabilen Regierung. "Zerstörungslust" nennen das die aufstrebenden Soziologen Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey in ihrer Analyse zur Anhängerschaft der AfD.