Erste Prognosen nach vorgezogener Neuwahl Niederlande vor Machtwechsel – Liberaler schockt Wilders

Aktualisiert am 29.10.2025

Die Niederlande erleben eine Überraschung. In ersten Prognosen steht die sozialliberale Partei vor einem Sieg bei der Parlamentswahl. Wilders liegt auf Rang 2.

Nach zwei Jahren unter einer rechts-konservativen Regierung stehen die Niederlande nach der vorgezogenen Parlamentswahl vom Mittwoch vor einem Machtwechsel. Erstmals in ihrer Geschichte ist die sozialliberale Partei D66 laut ersten Prognosen die stärkste Kraft. Der Spitzenkandidat Rob Jetten holte 27 Sitze (plus 18). Wilders kam nach ersten Prognosen auf 25 Sitze (minus 12 Mandate). Nur auf Rang 4 landete überraschend das rot-grüne Listenbündnis von Sozialdemokraten und Grünen mit Frans Timmermans. Die Allianz verlor fünf Mandate und landete bei 20 Abgeordnete.

Die christdemokratische CDA unter Henri Bontenbal erzielte 19 Sitze (plus 14 Mandate).

Die rechtsliberale Partei VVD, die mit Mark Rutte von 2010 bis 2024 den Ministerpräsidenten in Den Haag gestellt hatte, konnte entgegen der Umfragen ihr Ergebnis annähernd halten. Mit der früheren Justizministerin Dilan Yesilgöz als Spitzenkandidatin kam die VVD auf 23 Sitze und verlor lediglich ein Mandat.

Der Amtssitz des niederländischen Premiers. (Archivbild) (Quelle: via www.imago-images.de/imago) So geht es jetzt weiter Die Koalitionssuche in den Niederlanden folgt einem festen Schema. Zunächst wird ein Informateur bestimmt, der mögliche Bündnisoptionen auslotet. Ein Formateur erhält dann den Auftrag, offizielle Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Der Prozess dauert: Nach der letzten Wahl 2023 zogen sich die Koalitionsgespräche ein halbes Jahr hin.

Yesilgöz hatte die Partei nach der letzten Wahl vor zwei Jahren gegen interne Kritik in ein Bündnis mit Wilders geführt. Der Rechtspopulist hatte die Regierungskoalition im Juni aber im Streit um eine Verschärfung des Asylrechts verlassen. Die entscheidenden politischen Kräfte des Landes lehnten deshalb schon vor der Wahl eine mögliche Zusammenarbeit mit Wilders ab.