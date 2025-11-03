Neuer Gegenspieler für Wilders Jesse Klaver folgt auf Timmermans bei Rot-Grün

Von t-online , pri 03.11.2025 - 15:12 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Jesse Klaver übernimmt bei Rot-Grün in den Niederlanden und steigt damit im linken Spektrum zum wichtigsten Gegenspieler von Geert Wilders auf. (Quelle: IMAGO/Koen van Weel/imago)

Nach dem mäßigen Ergebnis bei der Wahl zieht sich Ex-EU-Vize Timmermans bei Rot-Grün in den Niederlanden zurück. Jesse Klaver übernimmt. Der Neue hat einen entscheidenden Freund in der Politik des Landes.

Rechtspopulist Geert Wilders hat einen neuen politischen Widersacher in der politischen Linken in den Niederlanden: Jesse Klaver, 39, folgt beim rot-grünen Listenbündnis aus Sozialdemokraten und Grünen auf den früheren niederländischen Außenminister und Vizechef der EU-Kommission, Frans Timmermans. Der hatte nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Neuwahl in der Vorwoche seinen Rückzug erklärt. Die rot-grüne Wahl-Allianz hatte mit Timmermans als Spitzenkandidat fünf Sitze verloren und zwanzig Mandate geholt. Das Ziel, zur politisch stärksten Kraft aufzusteigen, wurde damit deutlich verfehlt.

"Ich gehe einen Schritt nach vorn für alle Wähler, die für uns gestimmt haben. Aber eigentlich für alle, die vergangene Woche für Veränderung gestimmt haben", sagte Klaver nach seiner Kür am Montag. Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden hatte in der Vorwoche überraschend Rob Jetten von der linksliberalen Partei D66 gewonnen, er liegt um wenige Tausend Stimmen vor Wilders. Der zweifelt die Auszählung an. Das offizielle Ergebnis soll am Freitag bekannt gegeben werden.

Der rot-grüne Klaver, 39, und der linksliberale Jetten, 38, verstehen sich prächtig. Im Europawahlkampf im vergangenen Jahre posteten beide in den sozialen Medien ein gemeinsames Wahlkampfvideo. Von einer "politischen Romanze" berichtete der Sender RTL. Nun könnten Klaver und Jetten gemeinsam in einer Koalition landen. Mit dem Übergang auf beide vollzieht sich ein politischer Generationswechsel in den Niederlanden.

"Hier sitzt eine Fraktion, die will, dass sich was verändert in den Niederlanden und vor allem in der Art und Weise, wie Den Haag arbeitet", sagte Jetten nach seiner Wahl zur neuen Parteigröße. Kein Zweifel, der Mann will im Land mitgestalten.

Er verbindet Sozialpolitik mit Klima

Klaver ist als Kind eines marokkanischen Vaters und einer Mutter mit indonesisch-niederländischer Familiengeschichte zum Teil bei seinen Großeltern aufgewachsen. Im Jahr 2010 zog er zum ersten Mal ins niederländische Parlament ein, damals noch für die niederländischen Grünen. 24 Jahre alt war Klaver damals und brachte sich in die Sozialpolitik ein. So begründete er einen neuen Kurs der Partei. Selbst die deutschen Grünen suchten sich in der Krise bei ihm Rat.