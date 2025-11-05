Superstar bei Fotoshooting oben ohne

Moldau schließt russisches Kulturinstitut Präsidentin stellt sich gegen Wladimir Putin

Von dpa , afp , t-online 05.11.2025 - 16:21 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Präsidentin Maia Sandu (Archivbild): Sie will ihr Land in die EU führen. (Quelle: Vadim Ghirda/AP/dpa/dpa-bilder)

Moldaus Regierung geht gegen ein russisches Kulturinstitut im Land vor. Der Grund: Sorge vor Putins Propaganda.

Die pro-europäische Regierung in Moldau geht entschieden gegen Versuche der russischen Einflussnahme vor: Das Kabinett stimmte am Mittwoch für einen Gesetzentwurf zur Schließung des russischen Kulturinstituts in Moldau.

"Unter dem Deckmantel des Zentrums werden Aktivitäten ausgeführt, um die Souveränität der Republik Moldau zu untergraben", gab Kulturminister Cristian Jardan zur Begründung an. Das Zentrum sei "auf keinen Fall kulturell".

Die moldauische Präsidentin Maia Sandu, die seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine eine Annäherung ihres Landes an die EU vorantreibt, wirft Russland regelmäßig Desinformationskampagnen und Einmischung vor. Ihre Partei hatte die Parlamentswahl im September gewonnen.

Auf dem Weg in die EU

Das 2009 eröffnete russische Kulturinstitut in der Hauptstadt Chișinău geht auf ein Abkommen von 1998 mit Russland zurück, das nun beendet wird. Der Gesetzentwurf dazu muss noch vom Parlament verabschiedet werden.

Die pro-russische Opposition kritisierte das Vorgehen der Regierung scharf; sie sprach von einem "neuerlichen Ausdruck" der "russophoben Politik" der Regierungsmehrheit. Die Regierung zerstöre die weit zurückreichenden Beziehungen Moldaus "mit einem seiner wichtigsten strategischen Partner".