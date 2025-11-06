Strenge Ethikvorgaben Norwegen knickt vor Trump ein

Von t-online Aktualisiert am 06.11.2025 - 10:45 Uhr

Norwegens Finanzminister Jens Stoltenberg lässt Donald Trump den Vortritt (Archivbild): Das Land ändert die Anforderungen für Investments seines Staatsfonds. (Quelle: IMAGO/Christian Hartmann / Pool / Bestimage/imago)

Norwegen setzt bei den Anlagen seines Staatsfonds auf strenge Ethikregeln. Nun senkt der neue Finanzminister überraschend die Standards. Diese Rolle spielt Trump dabei.

Auf rund 1,8 Billionen Euro beläuft sich die Investitionssumme des norwegischen Staatsfonds. Das macht die Anlageplattform des rohstoffreichen Landes zum größten Staatsfonds der Welt. Der skandinavische Staat war stets stolz auf seine strengen Ethikregeln mit Vorgaben zum Klimaschutz und hohen Standards bei Arbeitsschutz- und Menschenrechten. Zuletzt gab es eine Debatte um den Kauf von Aktien des E-Autobauers Tesla von Tech-Unternehmer Elon Musk.

Doch jetzt kündigte der neue norwegische Finanzminister Jens Stoltenberg überraschend an, die Regeln abzuschwächen. Sonst drohten große Verkäufe der Anteile an US-Konzerne, deutete Stoltenberg im norwegischen Parlament an und erklärte: "Ohne diese Investitionen ist der Staatsfonds nicht mehr vielfältig und global. Das bringt ein erhöhtes (Ausfall-)Risiko und niedrigere Renditen mit sich."

Stoltenberg kehrte nach der Wahl im Sommer als Finanzminister nach Oslo zurück. Zuvor war er bis Oktober 2024 zehn Jahre lang Generalsekretär der Nato. Als solcher hatte er auch mit US-Präsident Donald Trump zu tun.

Der US-Präsident spielte auch bei der Wende der Anlagekriterien des norwegischen Fonds eine wichtige Rolle. Die Idee des Fonds ist wie folgt: Teile der Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft dieses Landes fließen in einen Anlagetopf, der das Geld in zukunftsträchtige Unternehmen investiert, um Norwegens Reichtum für die Zeit nach dem Öl zu sichern.

Im Spätsommer war der norwegische Staatsfonds beim US-Baugerätehersteller Caterpillar ausgestiegen. Hintergrund waren Berichte, wonach die Baumaschinen des Konzerns auch beim völkerrechtswidrigen Siedlungsbau im besetzten Westjordanland eingesetzt werden.

Ein UN-Bericht verwies zudem darauf, dass die US-Tech-Konzerne Amazon, Microsoft und Alphabet Israels Vorgehen in Gaza stützten, etwa durch Cloud-Dienstleistungen. Das setzte Norwegen weiter unter Druck. Stoltenberg sagte mit Blick auf den UN-Bericht der "Financial Times" dazu: "Es ist offensichtlich, dass die bestehende Regelung die Möglichkeit bietet, dass ein unabhängiges Gremium beschließt, sich von einigen der größten Unternehmen der Welt zurückzuziehen."

Opposition spricht von "Verrat"

Auch das Weiße Haus intervenierte laut Medienberichten. So zeigte sich US-Präsident Trump laut der Nachrichtenagentur Reuters zuletzt "sehr besorgt" über den Rückzug des norwegischen Staatsfonds bei Caterpillar. Nun lenkte Stoltenberg ein.

In der "Financial Times" äußerte er seine Besorgnis, dass der Verkauf von Aktien der US-amerikanischen Tech-Riesen den Leitstatus des norwegischen Staatsfonds untergraben könne. Zudem seien enorme Verluste zu erwarten.