"Politbarometer Extra"

Interesse an Europawahl laut Umfrage so groß wie nie

17.05.2019, 09:43 Uhr | dpa

Ein Wähler wirft seinen Stimmzettel in die Wahlurne (Symbolbild): Die anstehende Europawahl interessiert einer Umfrage zufolge so viele Bundesbürger wie keine andere zuvor. (Quelle: Oliver Dietze/imago images)

Die Mehrheit der Deutschen verbindet die EU-Mitgliedschaft überwiegend mit Vorteilen. Dennoch ist sie auch unzufrieden mit der Politik. Insgesamt ist das Interesse an der Europawahl hierzulande so groß wie nie.

Die anstehende Europawahl interessiert einer Umfrage zufolge so viele Bundesbürger wie keine andere zuvor. Gaben vor fünf Jahren 38 Prozent der Befragten an, dass sie sich sehr stark oder stark für die Abstimmung interessieren, so waren es jetzt 56 Prozent. Dies ging aus dem von der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF erhobenen "Politbarometer Extra" hervor.

Gleichzeitig meinten demnach 55 Prozent, dass die EU-Mitgliedschaft der deutschen Bevölkerung überwiegend Vorteile bringt. Nur zehn Prozent finden, dass damit überwiegend Nachteile verbunden sind. Für 32 Prozent halten sich Vor- und Nachteile die Waage.

Mehrheit der Befragten unzufrieden mit EU-Politik

Der Rest war unentschlossen. Das ist den Angaben zufolge die beste Beurteilung der EU-Mitgliedschaft, seit diese Frage im Politbarometer 1992 erstmals gestellt wurde. Dennoch sind der Umfrage zufolge 58 Prozent aller Befragten eher unzufrieden, wie auf europäischer Ebene Politik gemacht wird (eher zufrieden 35 Prozent).





In Deutschland wird am 26. Mai das Europaparlament neu gewählt. Bereits am Freitag erhalten Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, in einer Probeabstimmung zu wählen, wie das Deutsche Kinderhilfswerk und der Deutsche Bundesjugendring mitteilten. Zur U18-Wahl sollten 1.170 Wahllokale, etwa in Jugendtreffs, Schulen oder auf Spielplätzen, bis 18.00 Uhr öffnen. Erste Ergebnisse werden ab 18.30 Uhr erwartet.