Wahlswiper zur Europawahl 2019

Welche Partei vertritt Ihre Überzeugungen?

21.05.2019, 11:59 Uhr

Millionen Europäer wählen am 26. Mai 2019 ein neues Parlament. Allein in Deutschland treten 41 Parteien bei der Europawahl 2019 an. Welche davon Ihre Interessen am ehesten vertritt, zeigt der Wahlswiper.

Viele Menschen in Europa sind dazu aufgerufen, ihre Vertreter für das Europäische Parlament zu wählen: Die Europawahl 2019 findet in allen EU-Mitgliedstaaten gleichzeitig vom 23. bis 26. Mai statt. Es ist der reguläre Wahltermin nach fünf Jahren und ist in Zeiten des Brexits eine Richtungswahl für die Europäische Union.

In Deutschland wird am 26. Mai 2019 gewählt, es treten insgesamt 41 Parteien an. Welche davon Ihre politischen Überzeugungen am ehesten vertritt, können Sie mithilfe des Wahlswiper ermitteln.

Im Wahlswiper können Sie Ihre Meinung zu insgesamt 38 Themen angeben. Darunter finden sich unter anderem Umwelt- und Klimaschutz, Migration, Pressefreiheit, Staatsverschuldung, die Rückkehr zur D-Mark und Kompetenzen der EU.







Der Wahlswiper ist lediglich eine Möglichkeit zur Information, stellt aber in keinerlei Hinsicht eine Wahlempfehlung dar.