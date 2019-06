TV-Duell in London: "Wo ist Boris?"

Der Favorit für den Posten des nächsten britischen Premiers will bleibt bei einer TV-Debatte fern – und erntet Kritik. Seine Konkurrenten versprechen derweil alle, den Brexit umzusetzen

Ohne den aussichtsreichen Kandidaten Boris Johnson sind die Bewerber um die Parteiführung der britischen Tories in einer ersten TV-Debatte gegeneinander angetreten. An der 90-minütigen Diskussionsrunde im Sender Channel 4 nahmen damit am Sonntagabend fünf der sechs Kandidaten auf die Nachfolge von Premierministerin Theresa May teil. Zentrales Thema war der Brexit.

Ex-Außenminister Johnson war in der ersten Wahlrunde vergangene Woche mit großem Abstand auf Platz eins gelandet. Der frühere Bürgermeister von London hat angekündigt, erst an einer TV-Debatte nach der zweiten Wahlrunde am kommenden Dienstag teilnehmen zu wollen. Johnson ist von seinen Konkurrenten vorgeworfen worden, nur wenige Interviews zu geben.

"Wo ist Boris Johnson", fragte Außenminister Jeremy Hunt am Anfang der Debatte. "Wenn sein Team es ihm nicht erlaubt, mit fünf recht freundlichen Kollegen zu diskutieren – wie wird es ihm dann mit 27 europäischen Ländern ergehen? Er sollte hier sein, um genau diese Frage zu beantworten."

“We’ve been talking about Brexit for 25 minutes now and where is Boris?”



