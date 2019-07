Alternativprogramm

Theresa May schaut bei EU-Gipfel Cricket

01.07.2019, 08:12 Uhr | AFP, rok

Zeit für das Wesentliche: Theresa May schaut beim EU-Gipfel ein Cricket-Match auf dem Laptop. (Quelle: Screenshot: Twitter-Account von Theresa May)

Europa sucht in Brüssel eine neue Führungsriege. Theresa May – bekennender Cricket-Fan – hat bei ihrem vorerst letzten EU-Gipfel Zeit genug, sich ein Match anzuschauen.

Bei ihrem vorerst letzten EU-Gipfel hat die britische Premierministerin Theresa May Zeit für das Wesentliche gefunden: Cricket. Sie veröffentlichte am Sonntagabend auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter ein Foto, auf dem sie sich während des Brüsseler Gipfels ein Match auf einem Laptop anschaut. May zeigte sich begeistert, dass sie endlich Zeit für das "phantastische Spiel" zwischen der englischen Mannschaft und Indien bei der Cricket-Weltmeisterschaft finde, die derzeit in Großbritannien ausgetragen wird.

Good to catch up on a fantastic match between @EnglandCricket and India @BCCI at the #CWC19⁠ ⁠ during my trip to EU Council. pic.twitter.com/8oZdLKRdCn — Theresa May (@theresa_may) June 30, 2019

May hatte sich schon früher als Cricket-Fan geoutet. Im November verglich sie sich mit dem legendären britischen Eröffnungsschläger Geoffrey Boycott. Der heute 78-Jährige sei einer ihrer "Cricket-Helden" und habe nie aufgegeben, bis er die entscheidenden Punkte erzielt habe, sagte sie bei einer Pressekonferenz, bei der sie zu ihren erfolglosen Bemühungen befragt wurde, ihre eigene Partei und das Parlament von dem Brexit-Deal mit der EU zu überzeugen.







Auf Twitter erntete May viel Spott für ihren Post: Bald werde sie noch "viel mehr Zeit" für Cricket haben, schrieben Nutzer. Mays konservative Tory-Partei entscheidet in den kommenden Wochen über ihre Nachfolge an der Partei- und Regierungsspitze. In einer Urwahl treten der frühere Außenminister Boris Johnson und der aktuelle Ressortchef Jeremy Hunt gegeneinander an.