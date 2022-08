Ukraine und Taiwan: Putin greift USA scharf an

Wladimir Putin richtet schwere Vorwürfe an die USA: Diese verfolgten eine gezielte Strategie zur Destabilisierung der Welt, so der russische Präsident.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Washington vorgeworfen, mit dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan den Konflikt mit China absichtlich anzuheizen. Er sehe die Reise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses nach Taiwan als Teil "einer gezielten, bewussten Strategie, um die Lage in der Region und in der Welt zu destabilisieren und ins Chaos zu stürzen", sagte Putin am Dienstag in einer vom Fernsehen übertragenen Rede auf einer Sicherheitskonferenz in Moskau.