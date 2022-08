Irak: Anhänger von Schiitenführer Al-Sadr erstürmen Regierungspalast

Anhänger des einflussreichen irakischen Schiitenführers Muktada Al-Sadr haben den Regierungspalast in Bagdad erstürmt. Das berichteten mehrere Augenzeugen am Montag. In dem Gebäude in der eigentlich hoch gesicherten "Grünen Zone" befindet sich unter anderem das Büro von Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi.