Armenien: Aserbaidschaner sollen Gräueltaten an toter Frau verübt haben

Videos von Kriegsverbrechen kursierten auch im Krieg um Bergkarabach

Anders als im 44-Tage-Krieg 2020 war diesmal nicht die umkämpfte De-Facto-Republik Bergkarabach Ziel der Angriffe, sondern mehrere Städte im Kernland Armeniens. Bereits während des Krieges vor zwei Jahren sorgten Videos von Kriegsverbrechen aserbaidschanischer Soldaten an Armeniern für Entsetzen. Viele Beobachter kritisieren nun, dass es seitdem keine Konsequenzen gegeben habe. Kriegsverbrechen waren damals beiden Seiten vorgeworfen worden, international wiegen die Vorwürfe gegen Aserbaidschan jedoch schwerer.

Nach den jüngsten Angriffen gibt Armenien die Zahl der getöteten Soldaten in den eigenen Reihen mittlerweile mit 135 an. Sie werde aber wohl noch weiter ansteigen, sagte Ministerpräsident Nikol Paschinjan in der Hauptstadt Eriwan. Auf aserbaidschanischer Seite war zuletzt von 71 Toten die Rede.