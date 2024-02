Bericht: Hamas haben seit Wochen keinen Kontakt zu Chef in Gaza

Israels Premier Netanjahu weist Hamas-Forderungen nach Waffenruhe zurück. Heftige Kämpfe im Süden des Gazastreifens dauern an. Alle Informationen im Newsblog.

UNO warnt vor Hungersnot im Norden des Gazastreifens

21.37 Uhr: Hunderttausende Menschen im Norden und Zentrum des Gazastreifens sind nach UN-Angaben von Nahrungsmittelknappheit bedroht. Die UNO habe im Norden des Gazastreifens Orte ausgemacht, "wo die Menschen vermutlich am Rande einer Hungersnot stehen", erklärt Philippe Lazzarini, Chef des UN-Palästinenserhilfswerks (UNRWA) im Onlinedienst X, ehemals Twitter. "Mindestens 300.000 Menschen in diesem Gebiet sind für ihr Überleben auf unsere Hilfe angewiesen", betont er.

Seit Anfang des Jahres sei die Hälfte der UN-Anfragen für Hilfsmissionen im nördlichen Gazastreifen jedoch abgelehnt worden, erklärt Lazzarini. Die letzte Lieferung von Hilfsgütern in das Gebiet sei vor mehr als zwei Wochen genehmigt worden. Die UNRWA ist eine der größten Hilfsorganisationen im Gazastreifen. In den vergangenen Wochen sah sie sich jedoch mit Vorwürfen dazu konfrontiert, dass mehrere ihrer Mitarbeitenden am Angriff der Hamas auf Israel beteiligt gewesen sein sollen. Viele Geldgeber, darunter auch Deutschland, stoppten daraufhin ihre Zahlungen an die Organisation.

Frankreich "sehr besorgt" über verstärkte israelische Angriffe auf Rafah

21.31 Uhr: Frankreich hat sich besorgt über die verstärkten Angriffe Israels auf die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen geäußert. "Rafah ist ein wichtiger Ort für den Transport von Hilfsgütern in den Gazastreifen", sagt der Sprecher des französischen Auslandsministeriums, Christophe Lemoine, in Paris. Es verstoße gegen internationales Recht, die Zivilbevölkerung daran zu hindern, humanitäre Hilfe zu erhalten.

Die französische Regierung sei "sehr besorgt" angesichts der anhaltenden Kämpfe im Gazastreifen und insbesondere nahe dem Grenzübergang in Rafah, sagt Lemoine. Frankreich dringt auf eine dauerhafte Waffenruhe im Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas.

UN-Chef frustriert: Kann Leid in der Welt nicht stoppen

21.27 Uhr: Angesichts des großen Leids in der Welt, unter anderem wegen Kriegen wie im Gazastreifen, zeigt sich UN-Generalsekretär António Guterres frustriert. "Es ist für mich die größte Enttäuschung, das Leid in so großem Ausmaß zu sehen und zu wissen, dass ich nicht die Macht habe, es zu stoppen", sagt der 75-jährige Portugiese bei einer Pressekonferenz in New York. "Ich kann meine Stimme erheben und ich tue es. Ich kann manchmal Leute zusammenbringen. Aber die Leute müssen bereit sein, zusammenzukommen."

Guterres war zuvor in Verbindung mit dem Gaza-Krieg über das Selbstverständnis seiner Rolle gefragt worden. Immer wieder hatte der Generalsekretär in den vergangenen Monaten einen Waffenstillstand und eine bessere Versorgung der Zivilbevölkerung in dem Konflikt verlangt. Der Einfluss der Vereinten Nationen ist aber gering. Hinzu wirft Israel der Weltorganisation vor, nicht neutral zu handeln.

Bericht: Hamas haben seit Wochen keinen Kontakt zu Chef in Gaza

21.25 Uhr: Hochrangige Hamas-Terroristen sollen einem israelischen Medienbericht zufolge bereits seit mehreren Wochen keinen Kontakt mehr zu ihrem Anführer im Gazastreifen haben. Jihia al-Sinwar sei auch nicht an der kürzlich an Israel übermittelten Antwort der Hamas auf einen internationalen Vermittlungsvorschlag für ein Geisel-Abkommen beteiligt gewesen, berichtet der israelische Sender Kan. Demnach fürchtet Sinwar, sein Versteck im Gazastreifen könne durch Kommunikation entdeckt werden. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israel vermutet, dass sich Sinwar im Tunnelnetz unter dem Gazastreifen aufhält. Das riesige unterirdische System stellt im Gaza-Krieg eine enorme Herausforderung für Israels Armee dar.

USA rufen Israel zur Rücksichtnahme auf

21.23 Uhr: Die USA warnen Israel davor, bei einem Angriff auf die Stadt Rafah nicht Rücksicht auf Flüchtlinge zu nehmen. "Wir würden ein Unterfangen wie dieses ohne ernsthafte und glaubwürdige Planung nicht unterstützen", sagt der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel. Über eine Million Menschen hätten in Rafah Schutz gesucht. Die Auswirkungen auf humanitäre Hilfe müssten bei einem Angriff berücksichtigt werden.

Berichte: Hisbollah-Funktionär bei israelischem Angriff verletzt