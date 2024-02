Bericht: Israel schlägt Zeltstädte für Rafah vor

Was hinter Schlafstörungen stecken kann

Die Hamas meldet Dutzende Tote nach israelischen Luftangriffen – auch Geiseln. Unterdessen macht Joe Biden einen Vorschlag. Alle Informationen im Newsblog.

Bericht: Israel schlägt Zeltstädte für Bevölkerung in Rafah vor

7.56 Uhr: Israel schlägt einem Medienbericht zufolge vor, die Hunderttausenden Bewohner der Stadt Rafah in Zeltlagern unterzubringen. Die israelische Armee plant eine Militäroffensive auf die Stadt im Süden des Gazastreifens.

Das "Wall Street Journal" berichtet mit Berufung auf ägyptische Beamte, Israel schlage vor, 15 Lager mit je 25.000 Zelten zu errichten, um die Stadt zu evakuieren. Rafah hatte vor dem Krieg rund 300.000 Einwohner und ist nun mit mehr als einer Million Binnenflüchtlingen stark überfüllt.

Biden: Mindestens sechswöchige Feuerpause im Gazastreifen

0.22 Uhr: US-Präsident Joe Biden setzt sich für eine zunächst sechswöchige Feuerpause im Gazastreifen ein. Biden sagte nach einem Gespräch mit dem jordanischen König Abdullah in Washington, die USA arbeiteten mit Verbündeten in der Region an einer Vereinbarung zur Unterbrechung der Kämpfe. Das solle die Befreiung der Geiseln im Gazastreifen und die Ausweitung der humanitären Hilfe ermöglichen.

Die Vereinbarung solle mit einer mindestens sechswöchigen Kampfpause beginnen. In dieser könne man sich dann die Zeit nehmen, "etwas Dauerhafteres aufzubauen". Abdullah erneuerte seine Forderung nach einem umfassenden Waffenstillstand. "Dieser Krieg muss beendet werden", sagte er.

Dienstag, 13. Februar, 2024

Chef von Palästinenserhilfswerk lehnt Rücktritt ab

18.43 Uhr: Der Chef des in die Kritik geratenen Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen (UNRWA), Philippe Lazzarini, lehnt einen von Israel geforderten Rücktritt ab. "Nein, ich habe nicht die Absicht, zurückzutreten", sagt Lazzarini auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen der EU-Entwicklungsminister in Brüssel. "Wir haben eine Regierung, die den Rücktritt fordert. Vielleicht gibt es noch andere Stimmen, aber ich habe keine andere Regierung gehört."

Lazzarini sagte, er nehme die israelischen Anschuldigungen, zwölf UNRWA-Mitarbeiter seien in den beispiellosen Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel vom 7. Oktober verwickelt gewesen, ernst. Diese Mitarbeiter seien entlassen worden, die Vereinten Nationen hätten eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Er fordere und hoffe, dass die israelischen Behörden dabei kooperieren. Israels Vorwurf, dass unter dem UNRWA-Hauptquartier im Gazastreifen ein Hamas-Tunnel gefunden worden sei, solle nach dem Ende des laufenden Konflikts untersucht werden. Lazzarini hatte bereits erklärt, von dem Tunnel nichts gewusst zu haben.

Einige Staaten, darunter Deutschland, haben einen Stopp ihrer Zahlungen an das Hilfswerk angekündigt. Lazzarini sagte, das UNRWA werde im kommenden Monat mit 30 bis 40 Millionen Dollar (knapp 28 bis 37 Millionen Euro) in die roten Zahlen rutschen. Im April werde sich die Situation weiter verschärfen. Mit Blick auf eine geplante israelische Offensive in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens sagte Lazzarini, es herrsche ein "tiefes Gefühl der Panik".

Hamas meldet drei weitere tote israelische Geiseln

18.13 Uhr: Die radikal-islamische Hamas gibt den Tod von drei israelischen Geiseln bekannt. Sie seien Verletzungen erlegen, die sie bei israelischen Luftangriffen erlitten hätten, heißt es in einer Erklärung des militärischen Arms der Islamisten. Insgesamt seien acht Israelis verletzt worden. Die Namen der Toten würden erst veröffentlicht, "wenn das Schicksal der übrigen Verletzten klar ist", heißt es weiter.

EU-Außenbeauftragter stellt Waffenlieferungen an Israel infrage