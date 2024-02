Bericht: USA untersuchen Einsatz von weißem Phosphor durch Israel

US-Militär greift erneut Huthi-Ziel im Jemen an

14.46 Uhr: Das US-Militär hat erneut eine Antischiffsrakete der militant-islamistischen Huthi im Jemen zerstört. Das zuständige US-Regionalkommando Centcom teilt auf der Online-Plattform X (früher Twitter) mit, US-Streitkräfte hätten den Marschflugkörper am Dienstagnachmittag (Ortszeit) in den von den Huthi kontrollierten Gebieten identifiziert. Er sei zum Abschuss auf Schiffe im Roten Meer bereit gewesen.

Am späten Abend (Ortszeit) sei außerdem eine ballistische Antischiffsrakete aus den Gebieten im Jemen auf den Golf von Aden abgefeuert worden, heißt es in der Mitteilung weiter. Die US-Marine habe die Rakete verfolgt, aber keine Maßnahmen ergriffen, da nicht davon ausgegangen wurde, dass sie in der Nähe von Schiffen einschlagen würde. Es habe auch keine Berichte über Verletzungen oder Schäden an Schiffen in der Region gegeben.

Baerbock zum fünften Mal seit Beginn des Gazakriegs in Israel

13.19 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock ist von ihrem Amtskollegen Israel Katz zu ihrem fünften Besuch in Israel seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas am 7. Oktober empfangen worden. Bei dem Gespräch in Jerusalem dürfte es auch um die angekündigte Bodenoffensive der israelischen Armee gegen die Hamas in Rafah im südlichen Gazastreifen gehen. Die Grünen-Politikerin hat angekündigt, erneut auch die humanitäre Lage der Zivilbevölkerung in Gaza zur Sprache zu bringen. Die Bundesaußenministerin fordert mehr Hilfslieferungen für die Menschen in Gaza.

Abbas ruft Hamas zu Gefangenenaustausch mit Israel auf

12.39 Uhr: Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas hat die im Gazastreifen herrschende Terrororganisation Hamas dazu aufgerufen, einen Austausch von Geiseln gegen Gefangene mit Israel zu beschleunigen. Er möchte das palästinensische Volk vor weiteren "Katastrophen" bewahren, sagt Abbas laut der amtlichen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa. Abbas regiert mit der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland.

Sieben Verletzte nach Raketeneinschlag im Norden Israels – auch eine Tote?

9.23 Uhr: Bei einem Raketeneinschlag in der Stadt Safed im Norden Israels sind Sanitätern zufolge am Mittwoch sieben Menschen verletzt worden. Zudem soll laut israelischen Medienberichten eine Frau getötet worden sein. Die Verletzten seien bei Bewusstsein und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilt der Rettungsdienst Magen David Adom mit. Israelische Medien melden Stromausfälle in dem Ort in Galiläa mit rund 40.000 Einwohnern. Das israelische Militär hatte am Mittwochmorgen mehrfach Raketenalarm im Norden des Landes gemeldet. Es war zunächst unklar, vom wem die Raketenangriffe ausgingen.