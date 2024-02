Raketeneinschlag in Nordisrael: Wohl eine Tote – sieben Verletzte

Israels Armee will ein mutmaßliches Versteck eines Hamas-Anführers ausgehoben haben. Die Hamas meldet Dutzende Tote nach israelischen Luftangriffen. Alle Informationen im Newsblog.

Sieben Verletzte nach Raketeneinschlag im Norden Israels – auch eine Tote?

9.23 Uhr: Bei einem Raketeneinschlag in der Stadt Safed im Norden Israels sind Sanitätern zufolge am Mittwoch sieben Menschen verletzt worden. Zudem soll laut israelischen Medienberichten eine Frau getötet worden sein. Die Verletzten seien bei Bewusstsein und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilt der Rettungsdienst Magen David Adom mit. Israelische Medien melden Stromausfälle in dem Ort in Galiläa mit rund 40.000 Einwohnern. Das israelische Militär hatte am Mittwochmorgen mehrfach Raketenalarm im Norden des Landes gemeldet. Es war zunächst unklar, vom wem die Raketenangriffe ausgingen.

Baerbock fordert Feuerpause statt Rafah-Offensive

8.41 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock fordert angesichts des humanitären Leids der palästinensischen Zivilbevölkerung eine Feuerpause von der israelischen Regierung. Vor ihrer Abreise zu einem zweitägigen Besuch in Israel stellt sich Baerbock außerdem gegen Israels Pläne für eine Bodenoffensive gegen die islamistische Hamas in der Stadt Rafah im Süden Gazas. "In Rafah harren auf engstem Raum 1,3 Millionen Menschen unter furchtbarsten Bedingungen aus", so die Grünen-Politikerin. "Eine Offensive der israelischen Armee auf Rafah würde unter diesen Bedingungen die humanitäre Lage komplett zum Kippen bringen."

Die Menschen in Rafah könnten sich "nicht einfach in Luft auflösen", sagt Baerbock. Sie bräuchten sichere Orte und sichere Korridore, um nicht noch weiter ins Kreuzfeuer zu geraten. "Sie brauchen mehr humanitäre Hilfe. Und sie brauchen eine Feuerpause", verlangt die Bundesaußenministerin. "Gaza steht vor dem Kollaps", warnt sie zugleich. Viele der Menschen in Rafah seien den israelischen Evakuierungsaufforderungen gefolgt und aus den Kampfgebieten in Nord-Gaza geflüchtet – "oft mit nichts mehr als ihren Kindern auf den Armen und ihren Kleidern am Leib". Warum Israels Armee nach Rafah vorstoßen will, lesen Sie hier.

Berichte: Gespräche über Feuerpause bislang ohne Durchbruch

7.50 Uhr: Die Verhandlungen über eine erneute Feuerpause im Gaza-Krieg sowie über eine Freilassung weiterer Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas sollen Medienberichten zufolge in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.

Ranghohe Vertreter aus den USA, Israel, Katar und Ägypten hätten bei ihrem Treffen in Kairo am Dienstag keine Einigung erzielt, sich aber auf eine Verlängerung der Gespräche um drei Tage verständigt, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten ägyptischen Beamten. Der Tenor der Gespräche sei "positiv". Sie sollen demnach nun von Beamten auf niedrigerer Ebene fortgesetzt werden, heißt es. Auch die Zeitung "Times of Israel" berichtet über eine Verlängerung der Verhandlungen.

Israels Delegation unter Leitung des Chefs des Geheimdienstes Mossad, David Barnea, sei auf dem Rückweg aus Kairo, berichtet die israelische Zeitung unter Berufung auf einen Vertreter des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu weiter. Begleitet vom Leiter des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Ronen Bar, habe sich Barnea am Vortag mit Katars Ministerpräsidenten und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sowie CIA-Geheimdienstchef William Burns in Kairo getroffen. Die israelische Delegation sei bei den Gesprächen in der ägyptischen Hauptstadt "zum Zuhören" dabei gewesen. Ein neues Angebot habe man in Kairo nicht unterbreitet, hieß es weiter.

Israel: Tunnel diente Hamas-Führer als Versteck