USA warnen vor Eskalation in Nahost

Israels Armee will ein mutmaßliches Versteck eines Hamas-Anführers ausgehoben haben. Die Hamas meldet Dutzende Tote nach israelischen Luftangriffen. Alle Informationen im Newsblog.

UN und USA warnen vor Eskalation zwischen Israel und Libanon

23.55 Uhr: Angesichts zunehmender Gefechte zwischen Israel und dem Libanon haben die USA und die Vereinten Nationen vor einer Ausweitung des Konflikts gewarnt. Ein UN-Sprecher sagte am Mittwoch, die jüngste Eskalation sei "gefährlich und sollte beendet werden". Washington rief zu einem "diplomatischen Weg" auf. Die israelische Armee hatte nach einer tödlichen Attacke aus dem Libanon Luftangriffe auf das Nachbarland geflogen. Dabei wurden nach libanesischen Angaben neben zwei Hisbollah-Kämpfern sieben Zivilisten getötet - so viele an einem Tag wie seit Monaten nicht.

US-Außenamtssprecher Matthew Miller sagte, Washington werde weiterhin auf einen "diplomatischen Weg" dringen, um die grenzüberschreitenden Spannungen zu lösen. "Eines unserer Hauptziele seit Beginn dieses Konflikts ist es, dafür zu sorgen, dass er nicht ausgeweitet wird." Frankreichs Außenminister Stéphane Séjourné sprach von einer "ernsten", aber "nicht unumkehrbaren" Situation im Libanon.

Bericht: Tausende müssen Krankenhaus in Chan Yunis verlassen

23.01 Uhr: Nach palästinensischen Berichten hat die israelische Armee ein Krankenhaus in der Stadt Chan Yunis geräumt. Videoaufnahmen sollen zeigen, wie über Lautsprecher Menschen zum Verlassen des Nasser Hospitals aufgefordert werden, die Bilder zeigen auch eine Menschenkolonne, die sich von der Einrichtung wegbewegt. Offenbar hatten Menschen in dem Krankenhaus Zuflucht gesucht, es soll sich um mehrere Tausend Personen handeln. Nach Angaben der BBC hat Israel erklärt, eine sichere Route angeboten zu haben. Es seien weder medizinisches Personal noch Patienten evakuiert worden. Nach Angaben von Ärzten habe es in den vergangenen Tagen Angriffe vom israelischen Scharfschützen in der Umgebung gegeben.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Baerbock fordert in Israel neue Feuerpause im Gaza-Krieg

21 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem Israel-Besuch zu einer neuen Feuerpause im Gaza-Krieg aufgerufen. Diese würde ein Zeitfenster eröffnen, "um die Geiseln freizubekommen und um mehr humanitäre Hilfe hineinzubekommen", sagt Baerbock bei ihrem fünften Besuch in Israel seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober. Sie ruft die Kriegsparteien dazu auf, einen Vorschlag Katars und Ägyptens für eine Feuerpause und Freilassung weiterer Geiseln anzunehmen.

Die Sicherheit der Menschen in Israel vor dem Terror der Hamas sei ebenso wichtig wie das Überleben der Menschen in Gaza, sagt die Ministerin. "Auch über Gaza hat der Terror der Hamas nichts als Tod und Leid gebracht." Hätten sie Mitleid mit der eigenen Bevölkerung, würden die Hamas-Terroristen ihre Waffen unverzüglich niederlegen, sagt sie. Es sei Verantwortung Deutschlands, für das Selbstverteidigungsrecht Israels im Rahmen des Völkerrechts einzutreten, damit ein Terroranschlag wie am 7. Oktober nie wieder passieren könne.

Baerbock bekräftigt, eine israelische Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens wäre "eine humanitäre Katastrophe mit Ansage". Die Menschen benötigten "sichere Orte und sichere Korridore, um nicht noch weiter ins Kreuzfeuer zu geraten". Es müssten mehr Grenzübergänge geöffnet werden, damit mehr Hilfsgüter und Medikamente eingeführt werden könnten. Die UN-Mitarbeiter müssten sich auf Sicherheitsgarantien verlassen können.

Netanjahu bekräftigt Absicht zu Einsatz in Rafah

19.51 Uhr: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bekräftigt die Pläne seiner Regierung zu einem Militäreinsatz in Rafah. "Wir werden bis zum vollständigen Sieg kämpfen, und dazu gehört auch ein starker Einsatz in Rafah", schreibt er auf Telegram. Zuvor werde man der Zivilbevölkerung erlauben, die Kampfzonen zu verlassen.

UNO warnt vor gefährlicher Eskalation im Jemen