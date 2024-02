Putin-Propagandist will Waffen an Huthi-Rebellen liefern

Demnach solle Moskau den Huthi-Rebellen im Jemen Waffen liefern, mit denen sie amerikanische und britische Schiffe angreifen könnten. Derzeit schützen westliche Kriegsschiffe im Roten Meer Handelsschiffe vor Angriffen der Huthi. Die EU-Länder haben ebenfalls beschlossen, sich an der Mission zu beteiligen, die deutsche Fregatte "Hessen" ist bereits auf dem Weg in den Nahen Osten.

Laut Solowjow sollen Waffenlieferungen an die Terrorgruppe eine Vergeltung für die militärische Unterstützung der Ukraine durch den Westen sein. "Die Huthi werden alles haben", sagte er in seiner Show, "auch Unterseeboote". Er sprach sich für eine militärische Unterstützung durch Russland aus. In Anspielung auf Angriffe mit westlicher Ausrüstung auf russische Truppen in der Ukraine sagte er: "Ihr wollt das Spiel spielen und dann denkt ihr, Russland solle seine Waffenlieferungen limitieren?"