21 Monate ist es her, dass Schweden einen Beitrittsantrag für die Nato stellte. Eigentlich sollte es ganz schnell gehen, kündigte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zumindest im Mai 2022 an. Doch erst blockierte die Türkei monatelang Schwedens Beitritt, forderte für eine Zustimmung etwa die Auslieferung von kurdischen Oppositionellen. Kurz nachdem die Türkei ihre Blockade im Januar beendet hatte, brachte die US-Regierung den Verkauf von F-16-Kampfjets an Ankara auf den Weg.

Dann aber witterte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán seine Chance – und knüpfte seine Zustimmung ebenfalls an Bedingungen. Orbán bestand etwa darauf, dass der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson ihn in Budapest besuche – was Kristersson schließlich am Freitag tat. Nun hat das ungarische Parlament den Weg für einen schwedischen Nato-Beitritt freigemacht.