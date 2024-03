Die offiziellen Trauerfeierlichkeiten für Alexej Nawalny sind vorbei. Noch immer ist der Andrang am Friedhof groß. Der Kreml schickte ein Großaufgebot an Sicherheitskräften. Die Lage vor Ort.

Vor zwei Wochen ist Kremlkritiker Alexej Nawalny in einem Straflager gestorben, heute wurde er beerdigt. In einer Moskauer Kirche hatte zuvor ein Trauergottesdienst stattgefunden. Dort hatten sich Tausende Unterstützer des Oppositionellen versammelt. Die Polizei, die mit einem großen Aufgebot vor Ort war, sperrte den Platz vor der Kirche mit Metallzäunen ab, wie AFP-Journalisten berichteten.

Die Trauerfeier hatte um zwölf Uhr deutscher Zeit (14 Uhr Ortszeit) begonnen, zwei Stunden später wurde der Kremlkritiker beigesetzt. Allerdings kam es zu kleinen Verzögerungen. Nachdem Nawalnys Sarg in die Erde gelassen wurde, sind die offiziellen Trauerfeierlichkeiten nun beendet. Noch immer sind Tausende Menschen auf dem Weg zu seinem Grab. Die Entwicklungen lesen Sie hier live mit:

14.38 Uhr: Wie "Meduza" berichtet, soll der Friedhof innerhalb der nächsten halben Stunde geschlossen werden. Berichten zufolge soll der Friedhof begonnen haben, die Menschen nun an das Grab Nawalnys zu lassen. Immer noch sind Tausende auf dem Weg zum Friedhof, rufen seinen Namen und singen.

14.36 Uhr: Alexej Nawalnys Sarg ist nun in das Grab gelassen worden. Menschen, die in der Nähe standen, warfen eine Handvoll Erde in das Grab. Im Hintergrund lief die Titelmusik der Terminator-Filme. Laut einem Mitarbeiter von Nawalny, Leonid Wolkow, bezeichnete dieser Terminator 2 oft als "den größten Film aller Zeiten".