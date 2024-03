Reaktionen auf russische Scheinwahl Röttgen: "Eine reine Farce" Von t-online , dpa , csi 18.03.2024 - 08:58 Uhr Lesedauer: 4 Min. Norbert Röttgen (CDU): "87 Prozent ist das von Putin festgelegte Ergebnis in einer reinen Farce" (Quelle: BeckerBredel/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Nach der von Vorwürfen der Wahlmanipulation begleiteten Präsidentschaftswahl in Russland bekommt der offizielle Wahlsieger Wladimir Putin erste Glückwünsche aus autoritären Staaten und Kritik vor allem aus Demokratien.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte bereits vor der Verkündung der russischen Wahlergebnisse, Wladimir Putin nicht wie in solchen Fällen üblich zu seiner weiteren Amtszeit gratulieren zu wollen. "Es wird kein Schreiben an Putin geben", erklärte Steinmeiers Sprecherin Cerstin Gammelin am Sonntagabend auf Anfrage "Tagesspiegel". Mehr dazu lesen Sie hier. Kritik an der Wahl kam vor allem aus demokratischen Ländern und Parteien.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth, sagte dem Berliner "Tagesspiegel": "Es handelt sich um die unfreiesten Fake-Wahlen seit Ende der Sowjetunion". Dem Regime warf er Wahlmanipulation vor, außerdem seien die Wahlen in Teilen völkerrechtswidrig gewesen. "In den vorübergehend besetzten und annektierten ukrainischen Gebieten dürfen die Wahlen und auch das Ergebnis nicht anerkannt werden", erklärte der SPD-Politiker.

CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen betonte im "Tagesspiegel": "87 Prozent ist das von Putin festgelegte Ergebnis in einer reinen Farce". Sie diene der Scheinlegitimierung des Krieges gegen die Ukraine. Neue Rekrutierungen von Soldaten und die Entbehrungen der Kriegswirtschaft in Russland würden nun als angeblicher Wille des Volkes dargestellt.

Glückwünsche aus autoritären Staaten

Erste Glückwünsche bekam Putin offiziellen Angaben zufolge aus mehreren autoritär regierten Ländern. Gratulationen hätten die Staatschefs von Nicaragua, Tadschikistan und Venezuela übermittelt, teilte die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Montagmorgen mit. "Mit mehr als 87 Prozent (der Stimmen) hat Putin den Krieg gegen das Imperium des kollektiven Westens völlig gewonnen", zitierte sie dabei den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro.

Maduro, der Venezuela seit 2013 autoritär regiert und sich im Sommer wiederwählen lassen will, bezeichnete den Sieg des "älteren Bruders" als gutes Vorzeichen für die ganze Welt.

Tadschikistans Präsident spricht von überzeugendem Sieg Putins

Putin wurde am Sonntagabend offiziellen russischen Angaben zufolge mit 87 Prozent der Stimmen als Präsident wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung soll bei mehr als 70 Prozent gelegen haben, dem höchsten Wert jemals bei einer russischen Präsidentenwahl. Das soll dem Ergebnis zusätzlich Legitimität verschaffen. Allerdings wiesen unabhängige Wahlbeobachter auf systematischen Betrug hin, der hinter diesem hohen Wert für Putin stecke. Mehr dazu lesen Sie hier.

Auch Nicaraguas Präsident Daniel Ortega sprach von einem Triumph, der zur Stabilität und einer besseren Zukunft der Menschheit beitragen werde. Die Wahlen selbst seien vorbildlich und ruhig verlaufen, sagte Ortega demnach.

Tadschikistans Präsident Emomali Rachmon wiederum sprach von einem überzeugenden Sieg Putins. Er hoffe auf die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen, heißt es in einer Mitteilung des Pressedienstes von Rachmon. Der tadschikische Staatschef ist noch länger als Putin selbst im Amt und führt die zentralasiatische Ex-Sowjetrepublik bereits seit Anfang der 1990er Jahre.

"Independent": Westliche Länder müssen Flagge zeigen

Laut der US-Zeitung "New York Times" (NYT) haben die Präsidentschaftswahlen in Russland lange Zeit dazu gedient, das gesamte System legitim erscheinen zu lassen. Der bei dieser Wahl sehr große Vorsprung für Putin untergrabe diese Legitimationserscheinung allerdings. "Es könnte in einem zunehmend autoritären Kreml Fragen darüber aufwerfen, warum Russland eine solche Scheinübung braucht", so die NYT.

Die britische "Financial Times" schrieb im Nachgang, eine fünfte Amtszeit für Putin sei eine Bedrohung für Europa und die Welt. "Nicht zum ersten Mal in der Geschichte Russlands geht die Unterdrückung im Inland Hand in Hand mit einer aggressiveren Politik im Ausland." Die jüngste Wahl sei eine noch größere Farce als ihre Vorgänger, "da die meisten echten Konkurrenten entweder im Exil leben, inhaftiert oder tot sind."