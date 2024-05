An der Grenze zu Aserbaidschan Unfall mit Helikopter: Retter suchen Irans Präsidenten Von t-online , dpa , afp Aktualisiert am 19.05.2024 - 17:36 Uhr Lesedauer: 2 Min. Player wird geladen Iran: Aufnahmen zeigen, wie Rettungskräfte nach dem iranischen Präsidenten suchen. (Quelle: t-online) Kopiert News folgen

Rettungskräfte suchen nach dem iranischen Präsidenten. Der Politiker war mit einem Hubschrauber unterwegs.

Iranische Rettungskräfte versuchen, einen vermutlich verunglückten Hubschrauber zu erreichen, in dem sich der iranische Präsident Ebrahim Raisi befand. Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor. Der Hubschrauber befand sich über der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan.

Der genaue Hergang des Vorfalls ist aktuell noch unklar. Laut dem iranischen Staatsfernsehen habe Raisi mit dem Hubschrauber eine "harte Landung" erlitten. An Bord befanden sich weitere hochrangige Politiker, darunter der Außenminister Hossein Amir-Abdollahian.

Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf einer nicht genannte Quelle, dass sich Raisi und der Außenminister in Lebensgefahr befänden. "Wir haben noch immer Hoffnung, aber die Informationen, die von der Absturzstelle kommen, sind sehr beunruhigend." Der Hubschrauber war Teil eines Konvois von insgesamt drei Maschinen. Zwei der Helikopter landeten sicher in der Stadt Täbris im Nordwesten, nicht aber der Hubschrauber mit Raisi an Bord.

Der Unfall soll sich laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA in der Nähe des Dorfes Uzi im Nordwesten des Landes in einer bergigen Waldregion ereignet haben. Raisi hatte zuvor gemeinsam mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew einen Staudamm eingeweiht. Die Suche nach Raisis Hubschrauber wird durch starken Nebel erschwert. Berichten iranischer Medien zufolge bestand kein Kontakt zum Team um den Präsidenten. Die Retter suchten demnach mit Spürhunden und Drohnen.

Seit 2021 im Amt

Irans Luftwaffe gilt als stark veraltet, ihre Modernisierung kommt angesichts scharfer internationaler Sanktionen kaum voran. Viele der Flugzeuge und Helikopter stammen noch aus der Zeit vor der islamischen Revolution von 1979, als das Land enge Beziehungen zu den USA unterhielt. Immer wieder kommt es zu folgenschweren Unfällen und Abstürzen.

Raisi wurde im August 2021 als neuer Präsident des Irans vereidigt. Der 63 Jahre alte, erzkonservative Kleriker wurde damit offiziell der Nachfolger von Hassan Ruhani, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten durfte. Als Spitzenkandidat der politischen Hardliner sowie Wunschkandidat und Protegé des obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei hatte Raisi die Präsidentenwahl im Juni mit knapp 62 Prozent der Stimmen gewonnen.

Der 1960 in Maschad im Nordosten des Iran geborene Raisi gilt innerhalb des islamischen Systems als sehr einflussreich. Er pflegt auch ein enges Verhältnis zum obersten Führer Chamenei. Raisi war über drei Jahrzehnte in der Justizbehörde tätig, 2019 wurde er zum Justizchef ernannt. Ihm wird nachgesagt, dass er in seiner früheren Funktion als Staatsanwalt für zahlreiche Verhaftungen und Hinrichtungen politischer Dissidenten verantwortlich gewesen sei.