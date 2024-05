Unfall im Gebirge Irans Präsident verunglückt – Rettungskräfte finden Hubschrauber Von t-online , dpa , afp Aktualisiert am 20.05.2024 - 04:47 Uhr Lesedauer: 3 Min. Player wird geladen Iran: Aufnahmen zeigen, wie Rettungskräfte nach dem iranischen Präsidenten suchen. (Quelle: t-online) Kopiert News folgen

Bislang gibt es kein Lebenszeichen vom iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi. Nun wurde offenbar der abgestürzte Helikopter gefunden.

Rettungsteams im Iran haben nach einer mehrstündigen Suchaktion den Hubschrauber entdeckt, mit dem Präsident Ebrahim Raisi und Außenminister Hussein Amirabdollahian verunglückt sein sollen. Die Einsatzkräfte seien noch etwa zwei Kilometer von der Stelle entfernt und hätten den Helikopter identifiziert, sagte der Chef des iranischen Roten Halbmonds, Pir-Hussein Kuliwand, am frühen Montagmorgen im Staatsfernsehen. Die Situation sehe "nicht gut" aus.

Die türkische Luftwaffe hatte zuvor eine verdächtige Hitzequelle am Boden ausgemacht. Eine vom Verteidigungsministerium für die Suche bereitgestellte Drohne habe am Montagmorgen Aufnahmen von der Stelle geliefert, berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Dazu veröffentlichte Anadolu ein Luftbild mit einem schwarzen Fleck, der sich deutlich von seiner Umgebung abhebt.

Notsitzung einberufen

Der Hubschrauber mit Raisi und dem iranischen Außenminister Hussein Amirabdollahian an Bord war am Sonntag auf der Rückreise von einem Termin im Nachbarland Aserbaidschan plötzlich vom Radar verschwunden. Zuletzt geortet wurde der Helikopter in der Provinz Ost-Aserbaidschan im Nordwesten des Landes.

Strömender Regen und Wind erschwerten die Suche am Abend und in der Nacht in der bergigen Region. An Bord des Hubschraubers waren neun Menschen, darunter auch der Gouverneur der Provinzhauptstadt Täbris.

Irans Kabinett kam unterdessen in der Nacht zu einer Notsitzung zusammen. Der erste Vizepräsident, Mohammed Mochber, leitete die Sitzung am späten Abend. Er wäre gemäß Protokoll im Todesfall Raisis der Regierungschef.

Raisi hatte vor dem Unfall gemeinsam mit Aserbaidschans Staatschef Ilhan Alijew ein Staudammprojekt eingeweiht. Auf dem Rückflug ereignete sich das Unglück. Der Hubschrauber war Teil eines Konvois von insgesamt drei Maschinen. Zwei der Helikopter landeten sicher in Täbris im Nordwesten, nicht aber der Hubschrauber mit Raisi an Bord.

Im Laufe des Abends boten verschiedene Länder und Institutionen dem Iran bei der Suche ihre Hilfe an: Der für die EU-Krisenhilfe zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic schrieb auf der Plattform X, auf das iranische Hilfeersuchen hin werde der Kartenservice des Copernicus Notfalldiensts der Europäischen Kommission aktiviert. Der Dienst liefert eigenen Angaben zufolge auf Abruf detaillierte Informationen für Notfallsituationen, indem er auf Satellitenbasis Geodaten und Bilder bereitstellt.

Auch Staaten der Region wie der Irak, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien und Syrien, aber auch Moskau zeigten sich besorgt. Die Türkei entsandte ein Team von Bergrettern und einen Hubschrauber mit Nachtsichtausrüstung für die Suche nach dem Präsidenten-Helikopter. Die Regierung in Washington erklärte, sie verfolge die Ereignisse.

Aserbaidschans Präsident Alijew schrieb im Onlinedienst X, er sei "zutiefst beunruhigt über die Nachricht, dass ein Hubschrauber mit der hochrangigen Delegation an Bord im Iran eine Bruchlandung hatte". Er bete für Präsident Raisi und seine Begleiter.

Landesweit versammelten sich Gläubige in Moscheen und auf Plätzen zum Gebet für Raisis Rettung. Innenminister Wahidi rief die Bevölkerung auf, sich "ausschließlich im Staatsfernsehen" über die weiteren Entwicklungen zu informieren und ausländischen Medien nicht zu trauen.

Seit 2021 im Amt

Das iranische Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei rief unterdessen die Bevölkerung auf, sich "keine Sorgen" zu machen. "Es wird keine Unterbrechung im Handeln des Landes geben", sagte Chamenei am Sonntag in einer vom staatlichen Fernsehen übertragenen Rede vor Familien von Revolutionsgardisten. Er hoffe, "dass Gott den Präsidenten und seine Begleiter in die Arme der Nation zurückbringt".