Schwarzer Turban, schwarzer Mantel: Schon an der Kleidung ist zu erkennen, dass Ebrahim Raisi nicht nur Politiker, sondern auch Geistlicher ist. Der 63-jährige Ultrakonservative ist seit Sommer 2021 Präsident des schiitischen Iran. Seit Sonntag suchen zahlreiche Rettungskräfte im Nordwesten des Landes nach Raisi – sein Hubschrauber wird staatlichen Medien zufolge nach einem "Unfall" in einer bewaldeten Gebirgsregion der Provinz Ost-Aserbaidschan vermisst. Fernsehbilder zeigten Anhänger, die in Raisis Heimatstadt beteten.