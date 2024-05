An der ägyptischen Grenze kam es zu einem Schusswechsel. Deutschland stockt seine humanitäre Hilfe für Gaza auf. Mehr Informationen im Newsblog.

Hamas setzt Verhandlungen um Waffenruhe aus

16.28 Uhr: Wegen des tödlichen israelischen Luftangriffs in Rafah setzt die islamistische Palästinenserorganisation Hamas ihre Teilnahme an den Verhandlungen über eine Waffenruhe vorerst aus. Dies teilten Hamas-Repräsentanten der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei dem israelischen Angriff am Sonntagabend waren nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mindestens 45 Palästinenser getötet worden, unter ihnen viele Frauen und Kinder. Nach israelischen Angaben galt der Angriff zwei ranghohen Hamas-Mitgliedern.

Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, bei denen Ägypten, Katar und die USA vermitteln, waren zuletzt nach mehrtägigen Gesprächen in Kairo und Doha in eine Sackgasse geraten. Medienberichten zufolge sollten sie in dieser Woche "auf der Basis neuer Vorschläge" wieder aufgenommen werden. Das hätten die Unterhändler der USA, Israels und Katars am Freitag in Paris besprochen, hieß es.

Ägypten bestätigt: Soldat bei Schusswechsel mit israelischer Armee getötet

16.27 Uhr: Bei dem Schusswechsel mit israelischen Truppen nahe der Grenze zum Gazastreifen ist ein ägyptischer Soldat getötet worden. Das teilt der Sprecher des ägyptischen Militärs mit. Es ist das erste öffentlich bekannte Todesopfer in den Reihen des ägyptischen Militärs seit Beginn des Gaza-Kriegs Anfang Oktober.

Israelische Armee: Schusswechsel an ägyptischer Grenze

15.49 Uhr: Nach Angaben der israelischen Armee ist es zu einem Schusswechsel an der Grenze zu Ägypten gekommen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Erdogan will Israel für "Massaker" zur Verantwortung ziehen

14.39 Uhr: Nach dem tödlichen israelischen Luftangriff nahe Rafah im südlichen Gazastreifen kündigt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan an, die israelische Regierung zur Rechenschaft zu ziehen. "Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um diese Barbaren und Mörder, die nichts mit Humanität zu tun haben, zur Verantwortung zu ziehen", sagt Erdogan.

"Wie Hitler, Milosevic, Karadzic und weitere Pharaonen der Geschichte, die sie bewundern, können sie nicht verhindern, verflucht zu werden", fährt der türkische Präsident fort. Erdogan nennt den Angriff ein "Massaker, das nach dem Aufruf des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zur Einstellung der Angriffe geschah" und "einmal mehr das grausame und verräterische Gesicht des Terrorstaates offenbart" habe.

Der türkische Präsident ist seit Beginn des Krieges im Gazastreifen einer der schärfsten Kritiker Israels. Bereits zuvor verglich er Netanjahu mit Adolf Hitler. Die Hamas betrachtet der türkische Präsident als "Widerstandsgruppe". Im April begrüßte er Hamas-Chef Ismail Hanija in Istanbul. Zwischenzeitig brachte er sich auch als Vermittler in dem Krieg zwischen der Hamas und Israel ins Gespräch. Die israelische Armee hatte nach dem nächtlichen Angriff mitgeteilt, bei dem Luftangriff sei ein "Hamas-Komplex in Rafah getroffen worden, in dem wichtige Hamas-Terroristen tätig waren". Der Angriff mit "Präzisionsmunition" habe sich gegen "legitime Ziele" gerichtet.

Delegationskreise: Weitere rund 39 Millionen Euro Hilfe für Gaza