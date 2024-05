Nackter greift im Flugzeug Crew an

Der Weltsicherheitsrat tagt zum israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager in Rafah. Norwegen, Irland und Spanien erkennt Palästina als eigenen Staat an. Mehr Informationen im Newsblog.

Rafah: Berichte über weitere Tote

15.22 Uhr: Bei einem weiteren israelischen Angriff in Rafah im Süden des Gazastreifens sollen unbestätigten Berichten zufolge Menschen getötet worden sein. Mediziner in dem palästinensischen Küstengebiet sprechen von mindestens 20 Todesopfern bei einem Angriff im Westen der Stadt. Demnach waren Zelte von Vertriebenen das Ziel. Die Angaben lassen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Israels Armee sagt auf Anfrage, sie prüfe die Berichte.

Das Militär hatte zuvor mitgeteilt, israelische Truppen seien weiterhin im Gebiet von Rafah im Einsatz. Sie unternehmen dabei demnach Anstrengungen, um Schaden an Unbeteiligten zu verhindern.

Bei einem israelischen Luftangriff waren in Rafah nach Angaben der Gesundheitsbehörde am Sonntagabend mindestens 45 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, darunter Frauen und Minderjährige. Der tödliche Vorfall löste international Entsetzen und Empörung aus. Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde kamen zudem weitere 18 Menschen bei Angriffen in der Nacht auf Dienstag ums Leben. Auch diese Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Irland erkennt Palästina als Staat an

13.32 Uhr: Nach der offiziellen Entscheidung von Norwegen und Spanien, erkennt nun auch Irland den Palästinenserstaat an. "Die Anerkennung Palästinas ist nicht das Ende eines Prozesses, sondern der Anfang", schreibt das Auswärtige Amt Irlands. "Wir sind dem Streben nach Frieden und der Unterstützung des palästinensischen Staatsaufbaus zutiefst verpflichtet."

Gysi ruft zu Anerkennung von Staat Palästina auf

13.24 Uhr: Anlässlich der Anerkennung von Palästina als eigenständiger Staat durch weitere europäische Länder ruft der Linken-Politiker Gregor Gysi die Bundesregierung dazu auf, diesem Schritt zu folgen. "Es ist ein Irrtum, glaube ich, dass die Sicherheit Israels gefährdet wird durch die Gründung des Staates Palästina", sagt Gysi dem Sender Phoenix. Beispielsweise könnte ein solcher Staat "den Terror der Hamas und anderer Organisationen viel wirksamer bekämpfen".

Ausdrücklich bekennt sich Gysi zu Israels Sicherheitsinteressen. Schon aufgrund "unserer Geschichte" müsse Deutschland "sehr viel für die Sicherheit Israels" tun. Bei der Frage der Anerkennung gehe es aber derzeit nur um "einen symbolischen Akt", um den Druck auf Verhandlungen über eine Friedenslösung zu erhöhen.

Diese Verhandlungen selbst müssten dann später stattfinden. Nur eine Zweistaatenlösung könne den Nahostkonflikt befrieden, betont Gysi. Allerdings erwarte er erst von einer späteren israelischen Regierung die Kompromissbereitschaft, um über die Streitfragen der Grenzen, der israelischen Siedlungen, der palästinensischen Flüchtlinge sowie den Status Jerusalems zu verhandeln.

Schusswechsel mit Israels Truppen: Ägyptischer Soldat beigesetzt

13.05 Uhr: Der bei einem Schusswechsel zwischen israelischen und ägyptischen Truppen getötete ägyptische Soldat ist in seinem Heimatort südlich von Kairo beigesetzt worden. Dutzende nahmen an dem Trauergebet teil, wie der Nachrichtensender Al-Arabija berichtet. Männer trugen den mit einer ägyptischen Flagge drapierten Sarg zum Friedhof. "Mein Sohn ist für sein Land gestorben", sagte der Vater des Getöteten demnach. Teilnehmer des ägyptischen Militärs in Uniform waren auf Videos der Bestattung nicht zu sehen.

Der Soldat war am Montag nahe der Grenze zum Gazastreifen bei einem Schusswechsel zwischen israelischen und ägyptischen Truppen getötet worden. Es gab unterschiedliche Angaben darüber, welche Seite das Feuer eröffnet hatte. Unklar blieb auch, ob Israels Armee in der Gegend gleichzeitig gegen die islamistische Hamas kämpfte.

